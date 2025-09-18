CPB (ACS) empieza la renovación de una base militar en Australia

ACS mueve ficha en Australia. El gigante de infraestructuras, ACS, a través de su filial en Australia, CIMIC, ha empezado a ampliar el programa de aviación del Ejército australiano, según ha comunicado la empresa este jueves. El proyecto lo lidera la constructora CPB Contractors, uno de los líderes de construcción tanto en Australia como Nueva Zelanda y participada por CIMIC. Entre las mejoras, las obras incluye una reconstrucción de las instalaciones militares en Townsville (Australia). En concreto, las del primer Regimiento de Aviación ubicadas en la base militar de Townsville. La ciudad costera de Townsville, en el estado de Queensland, se ubica a 2.173 kilómetros de la capital australiana.

Carmelo diBella, el director de proyecto de CPB Contractors en la región de Queensland, ha acogido la noticia. «Con más de 50 años de experiencia en la construcción de infraestructuras críticas y complejas para el norte de Queensland, la cualificada mano de obra local de CPB Contractors espera aprovechar la experiencia adquirida para ejecutar el programa de obras de acuerdo con todos los requisitos operativos y de seguridad», afirmó.

Los títulos de ACS se han revalorizado en torno al 40% en el último año, gracias a sus nuevas adjudicaciones y proyectos en Australia y Norteamérica.