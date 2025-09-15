Sedgman, filial de Cimic que, a su vez, es filial de la constructora española ACS; ha sido seleccionada para llevar a cabo trabajos de ingeniería de front-end para plantas del programa Lithium de France, un importante proyecto de litio en la región del valle del Rin de Francia. Este tipo de ingeniería se caracteriza por el control de gastos y la planificación a fondo. Así lo ha anunciado la mercantil este domingo a través de un comunicado recogido por este periódico.

Según el contrato firmado entre ambos, Sedgman proporcionará servicios de diseño de ingeniería para desarrollar las plantas de procesamiento de extracción, concentración y refinación de Lithium de France, con el objetivo de producir carbonato de litio de grado batería.

En concreto, el proyecto está ubicado en una región del valle del Rin, reconocida por sus sustanciales recursos de salmuera con litio. Además, este programa utiliza energía geotérmica para impulsar el proceso de extracción y refinación de litio para reducir sustancialmente el consumo de energía y los costos operativos.

Proyecto de Sedgman

El director general de Sedgman, Grant Fraser, dijo: «A medida que expandimos nuestros servicios en Europa, este programa reconoce la amplia experiencia de Sedgman en la ejecución de proyectos de litio y nuestro enfoque colaborativo en la estrecha colaboración con los clientes; proporcionando más que servicios de ingeniería».

Lithium de France aspira a convertirse en un actor clave para el futuro suministro de litio del país galo. Por ello, este proyecto está estratégicamente alineado con la Ley de Materias Primas Críticas de la Unión Europea y el creciente compromiso de Francia para asegurar el acceso a minerales esenciales.

La relevancia de este proyecto, en el que participa la filial de Cimic en Francia, se ve reforzada aún más por el aumento previsto de la demanda de litio impulsada por la producción de baterías a gran escala en Europa.