La gestora de fondos de Acciona, Bestinver, ha asegurado que la constructora española ACS «se beneficia mucho» del desarrollo tecnológico y de la inteligencia artificial, confirmando así el liderazgo de la compañía que preside Florentino Pérez. En concreto, la entidad asegura que uno de los sectores clave en estos tiempos es el de «las infraestructuras», que está animado «por movimientos tecnológicos» como «los centros de datos».

«La parte de infraestructuras quizás sea aquella que más ha tirado, un poco animada por movimientos más tecnológicos, como sería la inteligencia artificial con los centros de datos. ACS y algunas otras empresas se benefician mucho de este movimiento», ha declarado Bestinver.

De hecho, ACS es un líder indiscutible en diseño, construcción y gestión de centros de datos a nivel mundial. Así, Turner, filial de grupo en Estados Unidos (EEUU), es una de las grandes constructoras de data centers del mundo, con una amplia cartera, sobre todo en el país norteamericano.

Inversión de ACS en centros de datos

De hecho, Turner va a construir el mayor centro de datos de Meta en Richland Parish, en Louisiana, con una inversión de 10.000 millones de dólares (9.500 millones de euros). Este campus va a tener más 370.000 metros cuadrados y estará diseñado a medida para la tecnológica, convirtiéndose de este modo en el data center más top hasta la fecha.

Además, esta filial trabaja en un proyecto de 2.000 millones de dólares (más de 1.700 millones de euros) para el campus de Vantage Data Centers en New Albany, Ohio. La conformación de este campus es el primer proyecto de Vantage en el Medio Oeste y proporcionará una infraestructura segura y fiable para tecnologías en la nube e inteligencia artificial.

En España, ACS lleva a cabo estos proyectos a través de su filial Iridium. En concreto, la empresa construirá y operará su primer centro de datos en Alcalá de Henares, al este de la Comunidad de Madrid, en el corazón del conocido como Corredor del Henares, un área industrial muy importante dentro de la región gracias a su conexión con la capital.

Fondos de Bestinver

Por otro lado, Bestinver ha mostrado los resultados de sus diferentes productos de inversión durante el mismo acto. Por ejemplo, los fondos Bestinfond y Bestinver Internacional han logrado unos «buenos resultados» al acumular un 10,6% y 9,08% respectivamente en el tercer trimestre de este año.

«También cabe destacar el gran desempeño de Bestinver Bolsa y Bestinver Latam, con ganancias del 45,06% y 19,75%. Por su parte, en renta fija, la rentabilidad alcanzó un 2,98% de Bestinver Renta, subrayando la importancia de la gestión activa», ha explicado la entidad.

«Tras una primavera llena de sobresaltos, el mercado ha respirado aliviado al conocer los acuerdos comerciales firmados por la administración de Donald Trump con la mayoría de sus socios comerciales (a excepción de China, con quien continúa negociando) y comprobar como la recesión y el repunte de la inflación que muchos pesimistas anticipaban, no se han materializado», ha señalado Bestinver.

«En EEUU, el Gobierno ha aprobado la Big and Beautiful Bill con exenciones fiscales para empresas y trabajadores. En Europa, la política fiscal será muy expansiva en los próximos años debido a los programas de inversión en infraestructuras y Defensa» ha afirmado.

«En cuanto a la política monetaria, la Fed ha rebajado los tipos de interés, señalizando una flexibilización de su política, mientras que el Banco Central Europeo parece no anticipar cambios relevantes en un futuro próximo», ha sentenciado.