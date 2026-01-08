Los trenes de Alta Velocidad de larga y media distancia de Andalucía han registrado varios retrasos desde primera hora de este jueves, 8 de enero, por una incidencia provocada por un robo de cable entre Córdoba y Sevilla. Así, según ha informado el Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, la incidencia se ha detectado sobre las 07.00 horas y desde entonces «se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible».

Además continúa suspendida un día más la circulación de trenes Media y Larga Distancia este jueves entre Madrid y Algeciras (Cádiz) a la altura de la localidad gaditana de Castellar de la Frontera por acumulación de agua en las vías tras el temporal Francis.

Renfe informa en sus redes sociales de que se mantiene este jueves el servicio alternativo por carretera para los viajeros afectados y que amplía también a esta jornada los cambios y anulaciones gratuitos en los trenes afectados.

En concreto, el robo de cable se ha producido en torno a las 00:40 horas de este jueves, y su consecuencia ha sido que ha provocado una avería en el sistema de señalización denominado Linienzugbeeinflussung (LZB), que desde 1992 funciona como control de señales principal en la alta velocidad española.

Asimismo, este robo ha causado complicaciones en varias vías, una de ellas es la que va entre Córdoba y Guadajoz, interrumpiendo los trenes que van hacia Sevilla, e igualmente, se ha interrumpido la circulación entre Córdoba y la bifurcación con Málaga. No obstante, los viajes entre Córdoba y Almodóvar se están produciendo, aunque están siendo estos desplazamientos más lentos de lo habitual.

De esta forma, los trenes de larga y media distancia de Alta Velocidad registran retrasos medio estimado de 35 minutos. Además la compañía francesa Ouigo ha suprimido el que tenía que conectar Madrid y Sevilla. Este salía desde la capital de España a las 8.42 de la mañana.