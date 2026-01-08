Moeve y la portuguesa Galp han llegado a un acuerdo no vinculante para avanzar en las negociaciones sobre la potencial integración de sus negocios de downstream -refino y distribución y venta en estaciones de servicio-. Así, el objetivo de esta alianza estratégica es ganar escala de manera conjunta en un sector cada vez más competitivo y conformar así un campeón europeo en la Península Ibérica.

De esta forma, según informó Moeve en un comunicado, esta joint venture tendría la finalidad de crear dos compañías energéticas líderes en la Península Ibérica.

En concreto, durante las negociaciones se evaluará la posible creación de dos plataformas complementarias energéticas europeas; una industrial, denominada IndustrialCo, y que se focalizará en los negocios de refino, química, trading, moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada al servicio de clientes B2B; y otra de movilidad centrada en la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y servicios de conveniencia destinados a clientes minoristas y de movilidad, y que impulsará a su vez el desarrollo de soluciones de movilidad de nueva generación, denominada RetailCo.

Los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tendrán el control de la plataforma industrial, mientras que Galp mantendrá una participación superior al 20%. Por otro lado, los actuales accionistas de Moeve y Galp tendrán el control compartido de RetailCo. La combinación propuesta excluye otros negocios de Galp, como upstream (exploración y producción), Renovables, Suministro y Trading de petróleo, gas y energía.

Moeve destacó que la combinación de negocios propuesta «reúne activos, capacidades y equipos complementarios en España y Portugal, con el objetivo de aumentar la escala y la capacidad de inversión, al tiempo que apoya la transición energética y refuerza la resiliencia, fiabilidad y competitividad del sistema energético ibérico».

En el caso concreto de la plataforma IndustrialCo está diseñada para desempeñar un papel central en la atracción de inversión industrial a largo plazo en la región y acelerar la transformación de los activos de refino e industriales existentes en dos hubs multienergía integrados, que apoyarán el desarrollo y despliegue de combustibles y soluciones bajas en carbono, contribuyendo a la reindustrialización de la Península Ibérica.

Esta plataforma industrial tendría una capacidad combinada de procesamiento de crudo cercana a 700.000 barriles de petróleo por día en tres complejos industriales.

Por su parte, en el caso de la plataforma RetailCo, la intención es que combine las redes de estaciones de servicio de ambas compañías para crear una red verdaderamente panibérica, con aproximadamente 3.500 puntos en España y Portugal, con una estimación de ventas agregadas de productos petrolíferos a clientes directos superior a 6,5 millones de toneladas en 2025.

Posible acuerdo entre Moeve y Galp a mediados de año

Además, como empresas independientes, se espera que ambos negocios se autofinancien, mientras buscan oportunidades de crecimiento y soluciones para la transición energética, y se espera un posible acuerdo respecto a las negociaciones abiertas para mediados de 2026.

Hasta el cierre de la operación, Moeve y Galp seguirán operando como compañías independientes, con plena continuidad de sus operaciones, suministro y servicios a clientes en todas las actividades y geografías.

En todo caso, cualquier operación potencial entre las partes estará sujeta a la negociación y cierre de acuerdos definitivos y vinculantes, las aprobaciones corporativas necesarias y la obtención de las autorizaciones regulatorias que resulten pertinentes.

Asimismo, Moeve subrayó que en la actual fase no se han tomado decisiones finales y no hay impacto en las operaciones en curso, empleados o relaciones comerciales existentes de las compañías. A este respecto, ambas compañías se han comprometido a mantener informados al mercado, a los empleados y otros grupos de interés relevantes conforme a sus obligaciones legales y de comunicación.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, consideró que esta potencial integración «representa una oportunidad única para fortalecer el papel de la Península Ibérica en la transición energética, creando plataformas con la escala, resiliencia y capacidad de inversión necesarias para impulsar el cambio con rapidez».

«Al sumar excelencia industrial, un amplio alcance de negocios downstream y un sólido porfolio de proyectos bajos en carbono, nuestro objetivo es atraer capital a largo plazo y acelerar el despliegue de soluciones que apoyen la competitividad, la descarbonización y el crecimiento económico», dijo.

Por su parte, la presidenta de Galp, Paula Amorim, se mostró «muy satisfecha» de haber alcanzado este acuerdo preliminar y de haber iniciado un análisis estratégico de tal magnitud.

«La visión de crecimiento de Galp siempre ha estado basada en alianzas con operadores que generan mucha confianza y que han demostrado ser generadores de valor. Al añadir las capacidades y experiencia de Galp y Moeve en operaciones downstream, tenemos la oportunidad de crear grandes actores europeos en Iberia, cada uno beneficiándose de una mayor especialización, asignación de capital específica y flexibilidad para impulsar el crecimiento sostenible y la creación de valor», añadió al respecto.