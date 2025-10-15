La gestora de fondos de Acciona, Bestinver, prevé que BBVA tenga que lanzar una segunda oferta pública de adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell al finalizar la actual, aunque considera que va a ser un fracaso. En concreto, la entidad ha definido esta segunda operación como «casi un trámite», porque «quien no ha acudido ahora, posiblemente no acuda» después o, como mucho, «serán pocos lo que lo hagan». Así lo ha comunicado durante un acto de prensa para anunciar sus previsiones trimestrales al que ha acudido OKDIARIO.

En ese sentido, Bestinver calcula, siguiendo lo que les escuchan «de los institucionales», que la posición de BBVA en Banco Sabadell tras la OPA ronde «entre el 35% y el 40%». Eso mismo adelantó OKDIARIO este fin de semana tras finalizar el viernes el proceso.

De confirmarse estas cifras, esto supone que Carlos Torres se habría quedado lejos de su objetivo del 50% y que tendría que elegir entre dar la oferta por fracasada o lanzar una segunda OPA por el resto del capital en efectivo.

No obstante, la gestora de fondos de Acciona prevé que esta segunda operación no va a cambiar las tornas: «Quien no ha acudido ahora, posiblemente no acuda en efectivo». La entidad estima que, como mucho, «se consiga otro 5%», algo que imposibilitaría alcanzar el 50%.

Sin ese 50%, las dos OPAs de BBVA no habrán servido para que Torres tome el control de Sabadell y, por tanto, no se podría dar la tan ansiada fusión de ambas entidades. Un fracaso del presidente del banco vasco por partida doble que no sorprendería dada la información de la que se dispone en la actualidad.

Sabadell sobre la OPA de BBVA

De hecho, Banco Sabadell ya ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que sólo el 2,8% de los inversores con las acciones depositadas en su entidad ha acudido a la OPA de BBVA. Esto representaría el escaso 1,1% del capital social.

En este comunicado, el banco catalán explica que las acciones de este tipo, es decir, cuyos titulares tienen sus títulos depositados en Sabadell, representan el 30,8% del capital social.

Por tanto, estas cifras son otra muestra de la dificultad que BBVA tendrá para alcanzar el 50% de aceptación, tal y como han ido defendiendo los principales ejecutivos de la entidad desde que comenzó el plazo de aceptación de la OPA el pasado 8 de septiembre.

Fondos de Bestinver

Por otro lado, Bestinver ha mostrado los resultados de sus diferentes productos de inversión durante el mismo acto. Por ejemplo, los fondos Bestinfond y Bestinver Internacional han logrado unos «buenos resultados» al acumular un 10,6% y 9,08% respectivamente en el tercer trimestre de este año.

«También cabe destacar el gran desempeño de Bestinver Bolsa y Bestinver Latam, con ganancias del 45,06% y 19,75%. Por su parte, en renta fija, la rentabilidad alcanzó un 2,98% de Bestinver Renta, subrayando la importancia de la gestión activa», ha explicado la entidad.

«Tras una primavera llena de sobresaltos, el mercado ha respirado aliviado al conocer los acuerdos comerciales firmados por la administración de Donald Trump con la mayoría de sus socios comerciales (a excepción de China, con quien continúa negociando) y comprobar como la recesión y el repunte de la inflación que muchos pesimistas anticipaban, no se han materializado», ha señalado Bestinver.

«En EEUU, el Gobierno ha aprobado la Big and Beautiful Bill con exenciones fiscales para empresas y trabajadores. En Europa, la política fiscal será muy expansiva en los próximos años debido a los programas de inversión en infraestructuras y Defensa. En cuanto a la política monetaria, la Fed ha rebajado los tipos de interés, señalizando una flexibilización de su política, mientras que el Banco Central Europeo parece no anticipar cambios relevantes en un futuro próximo», ha sentenciado.