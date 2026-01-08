La empresa Leighton Asia, que pertenece al Grupo Cimic y, por tanto, a la multinacional española ACS, ha logrado adjudicarse un contrato de obras civiles y mecánicas por parte de PT. JGC Indonesia con el objetivo de apoyar el alcance terrestre del proyecto Tangguh Ubadari, CCUS, Onshore Compression (UCC) de BP Indonesia, ubicado en la provincia de Papúa Barat.

Este nuevo proyecto que ha conseguido la compañía se compone por obras civiles generales para el desarrollo del sitio y obras mecánicas de conexión en el importante proyecto energético de Indonesia.

En ese contexto, Juan Santamaría, director ejecutivo del Grupo ACS y Hochtief, además de presidente ejecutivo del Grupo Cimic, afirmó: «Este proyecto se basa en nuestras décadas de experiencia en Indonesia».

Nuevo proyecto de Cimic

«Nos complace continuar nuestra colaboración con PT.JGC Indonesia y apoyar a BP para satisfacer la creciente demanda energética en Indonesia y Asia. Nuestro equipo se centra en proporcionar infraestructura que satisfaga las cambiantes necesidades del sector energético», ha sentenciado el directivo del grupo.

Por su parte, Brad Davey, director general de Leighton Asia, afirmó: «Nos enorgullece mantener nuestra presencia en Tangguh, un importante proyecto energético en Indonesia. Esta última adjudicación refleja nuestra larga colaboración con PT JGC Indonesia».

«Es un testimonio del compromiso de nuestros equipos con las capacidades de soluciones energéticas resilientes y preparadas para el futuro», añadió el directivo de la filial de ACS.