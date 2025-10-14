La empresa Leighton Asia del Grupo Cimic, que a su vez pertenece a la española ACS, ha conseguido una extensión de tres años de su contrato de integridad de activos con PT Vale Indonesia, que respalda las operaciones en la mina de níquel Sorowako en Sulawesi del Sur, Indonesia, según ha explicado la compañía en un comunicado publicado este martes recogido por OKDIARIO.

Este contrato de Cimic incluye servicios de inspección, mantenimiento, ingeniería y construcción para activos de producción críticos, garantizando la operación segura, confiable y eficiente de las mejoras y ampliaciones de la infraestructura minera.

El níquel es un componente clave en las tecnologías de baterías y aleaciones de alto rendimiento, lo que convierte a este proyecto en un elemento clave para el suministro global de minerales críticos.

Juan Santamaría, director ejecutivo del Grupo ACS y Hochtief, y presidente ejecutivo del Grupo Cimic, afirmó: «Nos complace continuar nuestra larga colaboración con PT Vale Indonesia, que se extiende por más de 30 años. Esta ampliación de contrato refleja nuestro compromiso de ofrecer servicios de integridad de activos de alta calidad y apoyar la creciente industria del níquel de Indonesia, un factor esencial para la transición energética global».

«Minerales críticos como el níquel son fundamentales para las tecnologías de energía limpia, los sistemas de defensa y la infraestructura digital. Gracias a la experiencia de Leighton Asia y las capacidades integradas de nuestro Grupo, nos enorgullece contribuir a asegurar las cadenas de suministro que sustentan estos sectores estratégicos», ha declarado el directivo.

Cimic en Indonesia

Por su parte, el director general de Leighton Asia, Brad Davey, afirmó: «Esta ampliación destaca las capacidades de Leighton Asia y refuerza nuestro papel en el desarrollo sostenible de Indonesia. Como parte del Grupo Cimic, aportamos una amplia experiencia en infraestructura de recursos y suministro de minerales críticos».

«Nos enorgullece contribuir al éxito de este importante proyecto y al crecimiento económico y tecnológico de la región, y nos honra la confianza depositada en nosotros por nuestro cliente, PT Vale Indonesia», ha declarado el profesional.

La empresa prevé que los trabajos bajo el contrato extendido comiencen en el cuarto trimestre de 2025 y finalicen en los últimos tres meses del año 2028. Leighton Asia también está ejecutando actualmente obras de infraestructura minera para el proyecto Minas Integradas de Pomalaa (IMP) de PT Vale, apoyando aún más el surgimiento de Indonesia como un actor clave en la cadena de suministro de minerales críticos global.