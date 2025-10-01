Cimic (ACS) construirá una batería para Tesla en Australia
La batería Muchea es el primer activo de almacenamiento de larga duración (6 horas) de Neoen
UGL, una empresa del Grupo Cimic que, a su vez, pertenece a la constructora española ACS, ha sido seleccionada por Neoen, productor líder mundial de energía exclusivamente renovable, y Tesla para construir una batería de 164 MW y 905 MWh en Muchea, al noreste de Perth, en Australia Occidental, según ha explicado la compañía a través de un comunicado recogido por OKDIARIO.
La batería Muchea es el primer activo de almacenamiento de larga duración (6 horas) de Neoen y estará equipada para respaldar la fiabilidad energética del estado y la transición a las energías renovables.
UGL ha sido contratada para ayudar a preparar el emplazamiento para la instalación y conexión de 252 unidades Tesla Megapack 2XL y para diseñar y construir una subestación de 132 kV, incluida la instalación de infraestructura de alta tensión, instalaciones de control y sala de control, movimientos de tierra y cimentaciones.
Tras la instalación, la filial de Cimic proporcionará apoyo para las pruebas y la puesta en marcha. Este proyecto llega inmediatamente después de que UGL haya completado con éxito la entrega de la batería Collie 2 de Neoen, de 341 MW / 1363 MWh, también situada en Australia Occidental. La batería Collie 2 ha comenzado a funcionar, cuatro meses antes de lo previsto.
La batería de Cimic
El CEO del Grupo ACS y de Hochtief y presidente ejecutivo de Cimic, Juan Santamaría, ha declarado: «El contrato para ayudar a construir la batería Muchea de Neoen es otro hito en nuestro compromiso de hacer posible la transición energética de Australia».
«Cimic y el Grupo ACS se centran estratégicamente en la construcción de la infraestructura que sustenta un futuro con bajas emisiones de carbono, desde la generación y el almacenamiento de energía renovable hasta la transmisión y la tecnología avanzada. Nuestro trabajo con Neoen y Tesla refleja la confianza depositada en nuestras capacidades y nuestra ambición compartida de acelerar los resultados en materia de energía limpia», ha declarado.
Por su parte, Doug Moss, managing director de UGL, afirmó: «UGL se complace en añadir este importante proyecto a nuestra creciente cartera de infraestructuras energéticas en toda Australia. La batería de Muchea será nuestro noveno proyecto de instalación de baterías y el sexto para Neoen y en colaboración con Tesla».
«Apoyamos la transición energética mediante la mejora de las redes de transmisión de alta tensión, el refuerzo de la red eléctrica regional y la entrega de activos de estabilización que fortalecen la red», ha sentenciado.
UGL ha llevado a cabo 19 grandes proyectos de generación y almacenamiento de energía renovable en toda Australia, incluidas cinco grandes baterías emblemáticas para Neoen: Victorian Big Battery, Western Downs Battery 1, Collie Battery 1 y 2, así como Western Downs Battery 2, que se encuentra actualmente en construcción. Las obras de construcción de la batería de Muchea comenzarán en octubre de 2025 y se espera que finalicen en 2027.