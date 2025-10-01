Cimic (ACS) construirá una batería para Tesla en Australia

UGL, una empresa del Grupo Cimic que, a su vez, pertenece a la constructora española ACS, ha sido seleccionada por Neoen, productor líder mundial de energía exclusivamente renovable, y Tesla para construir una batería de 164 MW y 905 MWh en Muchea, al noreste de Perth, en Australia Occidental, según ha explicado la compañía a través de un comunicado recogido por OKDIARIO.

La batería Muchea es el primer activo de almacenamiento de larga duración (6 horas) de Neoen y estará equipada para respaldar la fiabilidad energética del estado y la transición a las energías renovables.

UGL ha sido contratada para ayudar a preparar el emplazamiento para la instalación y conexión de 252 unidades Tesla Megapack 2XL y para diseñar y construir una subestación de 132 kV, incluida la instalación de infraestructura de alta tensión, instalaciones de control y sala de control, movimientos de tierra y cimentaciones.

Tras la instalación, la filial de Cimic proporcionará apoyo para las pruebas y la puesta en marcha. Este proyecto llega inmediatamente después de que UGL haya completado con éxito la entrega de la batería Collie 2 de Neoen, de 341 MW / 1363 MWh, también situada en Australia Occidental. La batería Collie 2 ha comenzado a funcionar, cuatro meses antes de lo previsto.

La batería de Cimic

El CEO del Grupo ACS y de Hochtief y presidente ejecutivo de Cimic, Juan Santamaría, ha declarado: «El contrato para ayudar a construir la batería Muchea de Neoen es otro hito en nuestro compromiso de hacer posible la transición energética de Australia».

«Cimic y el Grupo ACS se centran estratégicamente en la construcción de la infraestructura que sustenta un futuro con bajas emisiones de carbono, desde la generación y el almacenamiento de energía renovable hasta la transmisión y la tecnología avanzada. Nuestro trabajo con Neoen y Tesla refleja la confianza depositada en nuestras capacidades y nuestra ambición compartida de acelerar los resultados en materia de energía limpia», ha declarado.

Por su parte, Doug Moss, managing director de UGL, afirmó: «UGL se complace en añadir este importante proyecto a nuestra creciente cartera de infraestructuras energéticas en toda Australia. La batería de Muchea será nuestro noveno proyecto de instalación de baterías y el sexto para Neoen y en colaboración con Tesla».

«Apoyamos la transición energética mediante la mejora de las redes de transmisión de alta tensión, el refuerzo de la red eléctrica regional y la entrega de activos de estabilización que fortalecen la red», ha sentenciado.

UGL ha llevado a cabo 19 grandes proyectos de generación y almacenamiento de energía renovable en toda Australia, incluidas cinco grandes baterías emblemáticas para Neoen: Victorian Big Battery, Western Downs Battery 1, Collie Battery 1 y 2, así como Western Downs Battery 2, que se encuentra actualmente en construcción. Las obras de construcción de la batería de Muchea comenzarán en octubre de 2025 y se espera que finalicen en 2027.