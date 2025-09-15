Tesla ha escalado más de un 6,3% este lunes en la Bolsa de Nueva York después de conocerse que su consejero delegado, Elon Musk, ha adquirido acciones de la compañía por un importe aproximado de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros).

Según un documento enviado por la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, el magnate se ha hecho de forma indirecta con estas acciones a través de un fideicomiso.

Cotización de Tesla en Bolsa

En consecuencia, las acciones de Tesla se negociaban este lunes a un precio individual de 419,85 dólares (356,75 euros). La compañía no superaba los 400 dólares por título desde finales de enero de este año.

Un nuevo bonus para Musk

Tesla ha propuesto un nuevo acuerdo de compensación para su consejero delegado, Elon Musk, potencialmente valorado en cerca de un 1 billón de dólares (unos 850.500 millones de euros) y diseñado para incentivar a Musk a liderar Tesla durante los próximos años.

La propuesta establece una serie de ambiciosos puntos de referencia que debe cumplir para ganar el pago completo, incluyendo la expansión del negocio de robotaxi de Tesla y el crecimiento del valor de mercado de la compañía a por lo menos 8,5 billones de dólares (7,2 millones de euros) desde alrededor de 1 billón de dólares (850.000 millones de euros) en la actualidad. El plan abarca 10 años.

El plan ofrece a Musk una ganancia inesperada y un mayor control de la empresa, después de que un tribunal de Delaware anulara su paquete de 2018, valorado en más de 50.000 millones de dólares (42.800 millones de euros).

Mientras Tesla apela esa decisión, el consejo está buscando otras formas de compensar a su consejero delegado, incluso con una adjudicación provisional de acciones a principios de agosto valorada en unos 30.000 millones de dólares (25.673 millones de euros).

Los incentivos del nuevo plan pretenden mantener a Musk centrado en Tesla mientras ésta persigue el crecimiento en mercados más nuevos, como la robótica y la inteligencia artificial.