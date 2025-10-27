Turner, filial de ACS en Norteamérica, ha sido galardonada con el Premio Aerial Achievement Award 2025 de Skydio, recibiendo la distinción de Best New Program of the Year, por el uso pionero de la tecnología de drones autónomos de la compañía. La condecoración tiene en cuenta la utilización de estas herramientas a la hora de mejorar la seguridad, la eficiencia y el análisis de los proyectos de la empresa en todo Estados Unidos (EEUU).

Los premios anuales Aerial Achievement Awards de Skydio reconocen a las organizaciones que demuestran un impacto significativo en su labor a través de aplicaciones innovadoras de drones.

En concreto, la constructora Turner fue seleccionada entre un grupo de candidatos muy competitivo, algo que vuelve a demostrar el liderazgo de la empresa en el avance de las prácticas de construcción con drones.

El premio de Turner

Turner ha integrado la captura autónoma de la realidad aérea en sus flujos de trabajo de diseño y construcción virtuales (VDC) y de gestión de proyectos. Al aprovechar la recopilación de datos remotos rutinarios y bajo demanda, la filial de ACS es capaz de ofrecer información en tiempo real directamente en los ciclos de vida de los proyectos, lo que permite nuevos niveles de análisis de datos, supervisión de la seguridad y eficiencia operativa.

Skydio, la entidad que ha dado el premio a la constructora, es el principal fabricante estadounidense de drones y líder mundial en tecnología de vuelo autónomo. Los drones Skydio son utilizados por agencias de seguridad pública, servicios públicos y organizaciones de defensa para realizar operaciones de campo más seguras, rápidas y eficaces.