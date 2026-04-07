Moreno asegura que el PSOE de Montero «no tiene ninguna opción»: «Buscan romper la mayoría, como Vox»

El ex presidente de la Junta de Andalucía y principal favorito a ganar los comicios que se celebrarán el próximo 17 de mayo, Juanma Moreno, ha comparecido en El programa de AR, dirigido por Ana Rosa Quintana, para responder a las declaraciones de Mª Jesús Montero tras acusarlo de centrarse exclusivamente en su imagen y de que no tiene «nada que ver con lo que aparenta». Además, el candidato popular también ha hablado sobre el bloqueo institucional de Vox y cómo llega el PP andaluz a las elecciones de mayo, entre otros temas.

Para Moreno, el partido más perjudicado por no llegar a un pacto para gobernar en Extremadura, Aragón y Castilla y León es el partido de Santiago Abascal. «Ellos señalan los problemas, pero cuando tú les dices cómo solucionarlos, nunca te dan la fórmula. Si quieren entrar, tiene que ser con mesura y sensatez, acorde con lo que representa».

En cuanto a si esta prórroga podría beneficiar la mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía, Moreno ha querido aclarar que, aunque «los votantes de Vox no entienden el bloqueo», la fecha límite para llegar a un acuerdo es el 4 de mayo, 13 días antes de los comicios. «Si no hay pactos, se volverán a convocar elecciones y eso va a penalizar a Vox».

A pesar de que las encuestas auguran que el PP rozaría la mayoría absoluta con una estimación de entre 53-55 escaños, Moreno Bonilla sólo espera que los andaluces «sigan confiando en nosotros».

Pactos en Andalucía

El líder del PP andaluz ha defendido su gestión y ha marcado distancias con sus rivales. Aunque la mayoría absoluta se logre con 55 escaños en Andalucía, Moreno se ha mostrado prudente con los sondeos. «Es verdad que las mayorías absolutas son muy difíciles», ha admitido en el programa de Ana Rosa.

Sin embargo, deja clara su intención de gobernar en solitario, como lleva haciendo desde 2022, cuando logró la mayoría absoluta con 58 escaños, y ha querido evitar hablar de posibles pactos con Vox. «Nosotros queremos ser libres y no depender de nadie. Yo ahora mismo ni me lo planteo».

Críticas de Montero

Tras las críticas de la ex ministra de Hacienda Mª Jesús Montero por ‘mirar por su imagen’ con su comportamiento tras el accidente de Adamuz, Juanma Moreno ha aprovechado para responderle: «Si ella hubiera estado desde el principio hasta el final con las víctimas de Adamuz, entendería lo que significa la sensibilidad».

Además, ha querido lanzarle un ‘dardo’ respecto al cariño que recibe de los andaluces en las calles, en contraste con lo que ella percibe. «Tengo la suerte de que a mí los ciudadanos me piden hacerse fotos conmigo y con ella no».

Moreno, quien se enfrentará el próximo 17 de mayo al PSOE de Montero por el liderazgo, asegura que los socialistas atraviesan su peor momento y que «no tienen ninguna opción de gobierno». Según él, la estrategia del partido pasa por resistir y evitar que el PP logre la mayoría absoluta. «Ellos lo único que están buscando es intentar mantener el resultado y sólo quieren romper la mayoría, como Vox».