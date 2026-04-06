Vox exige una nueva estación de tren en Petra tras quedar destrozada por actos vandálicos

Vox ha expresado su «más firme condena ante el lamentable acto de vandalismo» ocurrido este pasado fin de semana en la estación de tren de Petra, donde un individuo destrozó prácticamente la totalidad de las instalaciones a pedradas, causando daños de gran magnitud en máquinas, tornos y sistemas de información.

Este suceso, que ha generado indignación entre los vecinos, pone de manifiesto una realidad que desde la formación se lleva tiempo denunciando: la obsolescencia, vulnerabilidad y falta de seguridad de la actual estación ferroviaria.

En palabras de David Gil, Coordinador de Vox en Petra y Consejero en el Consell de Mallorca: “Lo ocurrido no es solo un acto vandálico aislado, es la consecuencia directa de años de abandono institucional. Petra necesita urgentemente una nueva estación, moderna, segura y adaptada a las necesidades actuales. Si hoy contáramos con una infraestructura adecuada, con mejores sistemas de seguridad y diseño, este tipo de actos serían mucho más difíciles de perpetrar”.

Desde la formación consideran que la facilidad con la que el agresor pudo actuar —aprovechando la ausencia de usuarios y la fragilidad de los elementos existentes— evidencia una clara falta de planificación en materia de seguridad y diseño de infraestructuras públicas. “No podemos permitir que instalaciones clave para nuestros vecinos sigan siendo un blanco fácil. Es responsabilidad de las administraciones anticiparse, no reaccionar cuando ya es demasiado tarde”, ha añadido David Gil.

En este sentido, se insiste en que este episodio debe marcar un punto de inflexión y se exige al Govern balear y a los organismos competentes que prioricen de manera inmediata la construcción de una nueva estación en Petra, dotada de mejores materiales, tecnología y medidas de protección.

Asimismo, se reclama un refuerzo urgente de la seguridad en las instalaciones actuales mientras se acometen las inversiones necesarias. “Petra merece infraestructuras dignas del siglo XXI. No vamos a resignarnos a que el abandono siga siendo la norma”, ha concluido Gil.

La formación reitera su compromiso con la seguridad, la calidad de los servicios públicos y la defensa de los intereses de los vecinos.

La estación de metro del municipio de Petra sufrió a plena luz del día de este pasado sábado un ataque destructivo: un hombre fuera de sí y armado únicamente con una piedra de tamaño mediano logró destrozar casi por completo las instalaciones.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:50 horas cuando el individuo, al percatarse de la ausencia de usuarios en la estación, decidió desatar su furia sobre el mobiliario urbano y tecnológico. Con gran fuerza fracturó las máquinas expendedoras de billetes, las puertas de los tornos, la pantalla de información y hasta el espejo retrovisor instalado en el andén.