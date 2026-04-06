Vandalismo en Mallorca: destrozan toda la estación de tren de Petra a pedradas

Escalofriante acto de vandalismo en el corazón de Mallorca. La estación de metro del municipio de Petra sufrió a plena luz del día de este pasado sábado un ataque destructivo: un hombre fuera de sí y armado únicamente con una piedra de tamaño mediano logró destrozar casi por completo las instalaciones.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:50 horas cuando el individuo, al percatarse de la ausencia de usuarios en la estación, decidió desatar su furia sobre el mobiliario urbano y tecnológico. Con gran fuerza fracturó las máquinas expendedoras de billetes, las puertas de los tornos, la pantalla de información y hasta el espejo retrovisor instalado en el andén.

Un vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES muestra cómo, paso a paso, cada cristal y pantalla quedó completamente inutilizable, convirtiendo la parada de Petra, clave en la línea que conecta Palma con Manacor, en un escenario de destrucción.

Los primeros en llegar al lugar tras este acto vandálico quedaron totalmente atónitos. Además de observar las máquinas y las pantallas destrozadas, vieron como el individuo había abandonado la piedra utilizada en el suelo de la estación antes de abandonar el lugar.

Por ello, decidieron alertar de inmediato al personal de los Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM). Posteriormente, la Guardia Civil recibió la denuncia y abrió una investigación para tratar de identificar y localizar al presunto autor de los hechos, así como determinar las causas que llevaron al individuo a reventar la estación.

Tras varias pesquisas, finalmente los agentes de la Benemérita lograron arrestar al varón gracias a las cámaras de vigilancia de SFM, que captaron al detenido en el momento en el que estaba realizando los destrozos.

Ahora, las autoridades ya trabajan para evaluar los daños, que se estiman muy cuantiosos, y reparar todos los desperfectos causados para restablecer la normalidad en las instalaciones.