El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha propuesto a José Luis Navarro, el expresidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), como consejero dominical en Redeia, en sustitución de Esther Rituerto.

Fuentes del ‘holding’ han informado a Europa Press que la propuesta de Navarro como consejero está respaldada «por su capacidad profesional y su dilatada experiencia en el sector de la energía».

SEPI es el principal accionista de Redeia, la matriz del operador del sistema eléctrico (Red Eléctrica de España), con una participación del 20% en su capital.

Navarro es ingeniero industrial por la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla y diplomado en Alta Dirección de Empresas por el Instituto San Telmo. Fue presidente de Enresa durante seis años, hasta finales de 2024. Además, ocupó puestos de responsabilidad en Endesa, Saltos Extremeños (minicentrales hidroeléctricas) y trabajó como consultor empresarial independiente especializado en industria y energía.

Asimismo, formó parte del gobierno de la Junta de Extremadura, en una primera etapa como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011; y posteriormente como consejero de Economía e Infraestructuras desde 2015 hasta su llegada a Enresa.

¿Qué es Redeia?

Redeia es un grupo empresarial español dedicado a la gestión de infraestructuras esenciales, con una presencia destacada en el ámbito eléctrico y en las telecomunicaciones. Su misión es garantizar el suministro eléctrico y la conectividad, y orienta su actividad a impulsar una transición ecológica justa, además de contribuir a la cohesión social y territorial. También se define como un grupo sólido y diversificado, con vocación de referencia en los sectores de la energía y las telecomunicaciones, y con una red de profesionales que desarrolla su trabajo para generar valor para la sociedad y mejorar la vida de las personas.

Dentro de su actividad, Redeia indica que su misión consiste en suministrar, gestionar y operar los sistemas y redes necesarios para asegurar el suministro eléctrico y los servicios de telecomunicaciones, tanto en España como fuera de España. Además, presta servicios de telecomunicaciones en España y Latinoamérica a través de sus activos de fibra óptica, y su identidad corporativa integra varias empresas, entre ellas Red Eléctrica, Reintel, Hispasat, Redinter y Elewit.