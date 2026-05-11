Moreno: «Yo me siento orgulloso del Descubrimiento de América»

Juanma Moreno ha reivindicado con orgullo el Descubrimiento de América y ha rechazado la visión que criminaliza el papel de España en la conquista del continente americano. El presidente de la Junta de Andalucía ha defendido que España aportó cultura, derecho, educación e integración a los pueblos indígenas, y ha subrayado que el mestizaje que se produjo entre españoles e indígenas fue único en la historia de los imperios. Moreno ha aprovechado además para cargar contra la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, por su trato a Isabel Díaz Ayuso, calificando su comportamiento de «no institucional» y «fuera de lugar».

PREGUNTA.- ¿Usted se siente orgulloso del Descubrimiento de América?

RESPUESTA.- Claro. Creo que el Descubrimiento de América fue probablemente el hito histórico más importante del planeta. El descubrimiento de un continente entero. Y de esa mezcolanza de culturas se generaron países maravillosos. España aportó mucho en materia de cultura, investigación, progreso, derecho y protección. No se puede analizar la historia con los ojos del 2026. Hay que verlo desde la perspectiva del siglo XVI. Las universidades más antiguas y prestigiosas de América son de origen español. Hubo mestizaje, algo que no se produjo en ningún otro imperio, y además se daban títulos de ciudadanos con derechos. Creo que España hizo muchas cosas buenas.