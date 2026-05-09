Sánchez no quiere que Reyes Maroto se presente a las primarias para elegir al rival de Almeida

Pedro Sánchez no quiere que la ex ministra y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, repita como candidata socialista a la alcaldía de Madrid, frente a José Luis Martínez-Almeida, en las próximas elecciones municipales de 2027. Según fuentes del PSOE, el partido está «en busca de un candidato o candidata potente» para hacer frente al PP y Sánchez no quiere siquiera que Maroto se presente a las primarias.

Estas mismas fuentes señalan que Maroto «ya está amortizada» y no puede ser la cabeza de cartel del PSOE en 2027 «si queremos ir a por todas y tener opciones en el Ayuntamiento de Madrid». Sin embargo, la ex ministra ha manifestado públicamente su intención de concurrir a las elecciones primarias de su partido recientemente. Maroto dice tener «ilusión» y el «conocimiento y experiencia en el ámbito local» que son la clave para concurrir a los próximos comicios municipales.

Sin embargo, en la dirección del PSOE no manejan las mismas claves que la edil socialista. Según fuentes del partido, todavía no hay nombres para relevar a Reyes Maroto, pero sí la convicción de que «hay que buscarle un recambio».

Reyes Maroto completa la lista de una sucesión de cabezas de cartel que han ido cambiando elección tras elección y derrota tras derrota. Así, desde que Juan Barranco (que se convirtió en alcalde en sustitución de Enrique Tierno Galván, en 1986) salió de la alcaldía en 1989 tras una moción de censura y permaneció en la oposición hasta 1999, se han sucedido los cambios de cartel y los nombres de ministros o de «personalidades» del mundo del deporte.

Así, el ex ministro de Exteriores Fernando Morán encabezó la lista municipal del PSOE en 1999; la siguiente, en 2003, fue la también ex ministra de Exteriores Trinidad Jiménez. Ni Morán ni Jiménez completaron su etapa al frente de la portavocía municipal tras su derrota en las urnas, aunque Jiménez permaneció hasta las elecciones generales de 2004, cuando se incorporó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El siguiente candidato, ya en 2007, fue el también ex ministro de Industria, Miguel Sebastián, quien abandonó igualmente su vocación municipalista tras la derrota electoral. A continuación, en 2011, el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, tomó el relevo. Y cuatro años después, en 2015, Antonio Miguel Carmona encabezó el cartel del PSOE y sumó posteriormente los votos del grupo municipal socialista para investir alcaldesa a Manuela Carmena.

Tampoco tuvo continuidad el edil socialista Carmona. El siguiente en la lista fue el exseleccionador nacional de baloncesto, Pepu Hernández, amigo personal de Pedro Sánchez. Tras la derrota, Hernández fue sustituido al frente de la portavocía por la actual portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

Sin candidato alternativo

Ya en 2023, Reyes Maroto dejó la cartera de Industria, Comercio y Turismo para enfrentarse a Almeida en la carrera por la alcaldía y acabó en la oposición, al frente del Grupo Municipal Socialista. Desde entonces hasta ahora ella ha permanecido al frente del grupo y con la esperanza, según ha hecho público recientemente, de volver a aspirar a la elección de alcaldable en 2027.

En el transcurso de esta legislatura, que finalizará el año próximo, Maroto se ha visto envuelta, tras las declaraciones del empresario Víctor de Aldama, una pieza clave de la trama corrupta que ha llevado a prisión y posteriormente a juicio al ex ministro José Luis Ábalos y su asistente, Koldo García, en una serie de informaciones que la sitúan en la agenda de encuentros con Aldama.

Pero desde la cúpula socialista ponen por delante «el escaso tirón» que tiene la ex ministra, por mucha que sea la «ilusión» que la mueve y la sabiduría municipal que atesora. Y la razón que más peso tiene, sin duda, es que «el jefe tiene claro que no debería repetir». Lo malo, según estas mismas fuentes, es que «el jefe no tiene todavía candidato alternativo» y no parece que le vaya a ser fácil conseguirlo.