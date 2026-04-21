El jefe de gabinete de Maroto ratifica en el Supremo la reunión de la entonces ministra con Aldama destapada por OKDIARIO

El ex jefe de gabinete del Ministerio de Industria durante la etapa de Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, ha confirmado este martes ante el Tribunal Supremo que el empresario Víctor de Aldama, principal acusado como presunto pagador de comisiones en el caso Koldo, se reunió con la entonces ministra en la sede ministerial.

La declaración, producida en la tercera semana de testificales del juicio contra el ex ministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el propio Aldama, ha venido a corroborar judicialmente lo que OKDIARIO ha adelantado a partir de mensajes intervenidos por la UCO de la Guardia Civil: que el 9 de julio de 2020 hubo un encuentro presencial valorado por el propio Aldama como «muy bueno» y del que salió la expectativa de «tres millones» de euros para un proyecto que en WhatsApp no identificaba.

Díaz Bidart ha explicado ante el tribunal que Aldama se reunió con Maroto y «otra persona» para gestionar una subvención destinada a un productor musical. Ha precisado, además, que en esa ocasión el empresario no necesitó la intermediación de Koldo García, el asesor de Ábalos en Transportes que ejercía como correveidile habitual de la trama. «Es una reunión que cerró la ministra con otra persona que acudió a esa reunión», explica Díaz Bidart ante la Sala de lo Penal del Supremo.

Hasta ahora los testimonios habían situado a Aldama en el entorno del Ministerio de Transportes, donde usaba el aparcamiento de autoridades, el ascensor privado del ministro y accedía directamente a la denominada «zona noble». La declaración de Díaz Bidart extiende ahora el radio de acción del conseguidor a otro ministerio del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

Este lunes OKDIARIO ha publicado una secuencia reveladora de mensajes extraídos de un informe de extracción forense del iPhone de Koldo García. En ellos, a las 16:48 del 9 de julio de 2020, Aldama escribía: «Reunión con Reyes muy buena las dos». Catorce segundos después añadía: «Y ha dicho que consigue el dinero para el segundo proyecto los 3 millones».

La referencia a un «segundo proyecto» implica la existencia de al menos uno previo, lo que contradice la imagen de un contacto único y puntual que Maroto ha esgrimido en sus apariciones públicas.

Esa misma mañana, los mensajes registraban los preparativos logísticos del acceso a la sede del Ministerio de Turismo, en el Paseo de la Castellana, número 160. Aldama enviaba a Koldo la foto de una matrícula y le escribía: «Ahora te doy la otra, son dos coches para que autoricen en Turismo».

Reyes Maroto compareció ante la comisión de investigación del Senado el 29 de enero de 2025 y sostuvo que no recordaba haber conocido personalmente a Aldama, porque en 2020 había tenido «contactos con muchos empresarios y empresarias de todos los ámbitos». Cuando le preguntaron si podrían aflorar más mensajes, respondió que no podía decir «ni que saldrá ni que no saldrá». Con la declaración de Díaz Bidart, esa ambigüedad ha quedado zanjada ante un tribunal.

Reyes Maroto está muy cuestionada como portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid. Fuentes pulsadas por esta redacción apuntan a que se está presionando a un conocido consultor para que sea candidato en las elecciones madrileñas de 2027.

Díaz Bidart ha confirmado igualmente una reunión con representantes de Villafuel —empresa investigada por presuntamente pagar comisiones para obtener una licencia de hidrocarburos— a la que describió como «de trámite, de protocolo». Una versión que choca con el testimonio ante la Guardia Civil de la empresaria Carmen Pano, quien aseguró que el propio jefe de gabinete les indicó que reuniesen la documentación y se la remitiesen directamente.

Testificales del día

La jornada ha comenzado con la declaración de Ana María Aranda, secretaria de Ábalos en el Ministerio de Transportes, quien ha confirmado que la ex pareja del ministro, Jésica Rodríguez —señalada en el juicio por haber sido enchufada sin trabajar en empresas públicas— participó en trece viajes oficiales.

Sus gastos los sufragaba Koldo García: «A mí me facilitó en varias ocasiones una tarjeta de crédito a su nombre», ha relatado. Aranda ha descrito también cómo Aldama «aparecía» por las dependencias ministeriales «solo o con Koldo», en reuniones que no figuraban en la agenda del ministro, accediendo por el patio de altos cargos y usando el ascensor privado.

A continuación, María Piedad Losada, secretaria de Aldama durante una década e investigada en la Audiencia Nacional, ha revelado que el empresario la instó a mediar en la compra del chalé de La Alcaidesa, en Cádiz, en el que Ábalos veranea con su familia y que la acusación señala como una mordida. «Me llamó Koldo y me dijo textualmente: Te paso a José Luis. Se puso el ministro y me explicó un problema que tenía con un vecino de Valencia», ha relatado, acogién­dose después a su derecho a no declarar sobre los detalles del inmueble.

También ha declarado Juan Ruiz Espejo, inquilino del piso del Paseo de la Castellana que, según la acusación, iba a ser traspasado a Ábalos como parte de las mordidas. Ruiz Espejo ha negado haber tenido relación con ninguno de los acusados y ha precisado que ocuparon el apartamento hasta abril de 2022 sin tener constancia de obras de reforma. El hijo de Ábalos ya declaró en su día que su padre le había dicho que aquello era «una estafa».

El juicio, que ha iniciado ya su recta final de testificales, ha dejado hoy una imagen difícilmente eludible: la trama no era un corredor de un solo ministerio, sino una red cuya vasta ramificación aún está siendo cartografiada, declaración a declaración, ante el Tribunal Supremo.