Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo hoy: Declaraciones, testigos y última hora del caso mascarillas

Arranca la quinta jornada del juicio que sienta en el banquillo del Tribunal Supremo al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas del Covid.

La sesión de este martes, 21 de abril, se desarrollará en dos turnos de declaraciones. A partir de las 10:00 horas están citados a declarar Ana María Aranda Jaraices, Juan Ignacio Díaz Bidart, María Piedad Losada Romo, Antonio Mara Ramayo y Juan Ruiz Espejo, estos dos últimos vinculados al denominado ‘Piso de Castellana’.

En jornada vespertina, que dará comienzo a las 15:30 horas, comparecerán Rafael Pérez Ruiz, Juan Manuel Serrano Quintana, Rubén Villalba Carnerero, el consejero delegado de Globalia, Francisco Javier Hidalgo, Alejandro de las Alas Pumariño y José Miguel Barbero Hernández.

Sigue en directo desde OKDIARIO la última hora del juicio a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas.