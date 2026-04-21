Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo hoy: Declaraciones, testigos y última hora del caso mascarillas

Sigue en directo el juicio a José Luis Ábalos, Koldo y Aldama en el Tribunal Supremo hoy, martes 21 de abril

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    • Arranca la quinta jornada del juicio que sienta en el banquillo del Tribunal Supremo al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas del Covid.

    La sesión de este martes, 21 de abril, se desarrollará en dos turnos de declaraciones. A partir de las 10:00 horas están citados a declarar Ana María Aranda Jaraices, Juan Ignacio Díaz Bidart, María Piedad Losada Romo, Antonio Mara Ramayo y Juan Ruiz Espejo, estos dos últimos vinculados al denominado ‘Piso de Castellana’.

    En jornada vespertina, que dará comienzo a las 15:30 horas, comparecerán Rafael Pérez Ruiz, Juan Manuel Serrano Quintana, Rubén Villalba Carnerero, el consejero delegado de Globalia, Francisco Javier Hidalgo, Alejandro de las Alas Pumariño y José Miguel Barbero Hernández.

    Sigue en directo desde OKDIARIO la última hora del juicio a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas.

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    ¿Quién declara hoy en el juicio a Ábalos y Koldo?

    La jornada del martes del juicio a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama cuenta este martes con la declaración en calidad de testigos de Juan Ignacio Díaz Bidart, que fuera jefe de gabinete de la ex ministra, Reyes Maroto , y Javier Hidalgo, CEO de Globalia, empresa propietaria de Air Europa.

     

     

     

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