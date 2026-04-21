Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama, en directo hoy: Declaraciones, testigos y última hora del caso mascarillas
Sigue en directo el juicio a José Luis Ábalos, Koldo y Aldama en el Tribunal Supremo hoy, martes 21 de abril
Arranca la quinta jornada del juicio que sienta en el banquillo del Tribunal Supremo al ex ministro José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas del Covid.
La sesión de este martes, 21 de abril, se desarrollará en dos turnos de declaraciones. A partir de las 10:00 horas están citados a declarar Ana María Aranda Jaraices, Juan Ignacio Díaz Bidart, María Piedad Losada Romo, Antonio Mara Ramayo y Juan Ruiz Espejo, estos dos últimos vinculados al denominado ‘Piso de Castellana’.
En jornada vespertina, que dará comienzo a las 15:30 horas, comparecerán Rafael Pérez Ruiz, Juan Manuel Serrano Quintana, Rubén Villalba Carnerero, el consejero delegado de Globalia, Francisco Javier Hidalgo, Alejandro de las Alas Pumariño y José Miguel Barbero Hernández.
Sigue en directo desde OKDIARIO la última hora del juicio a Ábalos, Koldo y Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas.
¿Quién declara hoy en el juicio a Ábalos y Koldo?
La jornada del martes del juicio a José Luis Ábalos, a Koldo García y a Víctor de Aldama cuenta este martes con la declaración en calidad de testigos de Juan Ignacio Díaz Bidart, que fuera jefe de gabinete de la ex ministra, Reyes Maroto , y Javier Hidalgo, CEO de Globalia, empresa propietaria de Air Europa.