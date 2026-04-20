Ábalos denuncia que los traslados en furgón desde Soto del Real al Supremo le están «destrozando la cadera»

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos se ha quejado a su entorno por las condiciones en las que es trasladado desde la prisión de Soto del Real hasta la sede del Tribunal Supremo, donde se celebra el juicio del caso Mascarillas. Ábalos alega que los viajes en furgón policial, de hora y cuarenta minutos sólo el trayecto de ida, le están «destrozando la cadera», según ha podido saber OKDIARIO.

El ex ministro denuncia que los furgones blindados de la Guardia Civil en los que es conducido al Supremo no están equipados para traslados de esa duración. Los presos, tras levantarse a las cinco de la mañana, viajan esposados y «apretados», sin ventilación adecuada y en condiciones que, a su juicio, no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad.

La comparecencia telemática, denegada

Para reforzar su petición de comparecer por videoconferencia en la audiencia previa al juicio, Ábalos aportó el pasado mes de febrero varios informes médicos que acreditan diversas dolencias, entre las que figuran presión lumbar, hipertensión arterial y diabetes. Sin embargo, el juez Leopoldo Puente consideró que dichos informes no constituían razón de peso suficiente para autorizar la comparecencia telemática y ordenó que tanto Ábalos como Koldo García fueran trasladados desde Soto del Real.

La defensa de Ábalos había argumentado que «la dureza de los traslados desde los centros penitenciarios en España es un aspecto señalado, tanto por internos como por organismos de defensa de derechos humanos, debido a las condiciones físicas y psicológicas que implican».

Koldo García había formulado previamente una petición similar «por razones de salud, integridad física y estricta proporcionalidad». Su abogada, Leticia de la Hoz, detalló que un traslado previo desde Soto del Real hasta la Audiencia Nacional para recoger un disco duro le provocó «erosiones en ambas muñecas y traumatismos dorsales derivados del uso inadecuado de las medidas de sujeción y del sistema de retención del vehículo».

Ábalos, «confiado y animado»

Según trasladan fuentes de su entorno, Ábalos ha encontrado en la cárcel el calor humano que no ha hallado en el Congreso. De hecho, al regresar de una de las sesiones del juicio en el Supremo fue recibido con aplausos por otros presos que le esperaban para mostrarle su apoyo. Las personas cercanas al ex ministro destacan que se encuentra muy animado y confiado en que podrá defender su verdad y salir airoso del proceso. Subrayan además que su relación con Koldo García sigue siendo buena pese a los altibajos propios de casi 150 días compartiendo prisión.

Fuentes cercanas a Ábalos apuntan que el ex ministro mantiene «una rutina ordenada» en Soto del Real, dedicando buena parte del tiempo a preparar su defensa junto a su abogado Marino Turiel y a mantenerse informado de la actualidad. Describen a un hombre que ha asumido su situación con pragmatismo y que, lejos del abatimiento que cabría esperar tras meses de prisión preventiva, afronta cada jornada con la convicción de que el juicio le dará la oportunidad de contar su versión de los hechos.