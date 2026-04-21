Koldo García, el ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, prometió a uno de los socios del comisionista Víctor de Aldama verse «con unas colombianas en Madrid». Así aparece recogido en unos mensajes inéditos interceptados por la Guardia Civil y a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, la conversación vía WhatsApp tuvo lugar el 20 de noviembre de 2020, esto es, durante el segundo estado de alarma por la pandemia de coronavirus, entre Koldo García e Ignacio Díaz Tapia, empresario de Eurofins Megalab (un laboratorio dedicado a análisis clínicos) y uno de los cuatro mosqueteros (nombre de un grupo de WhatsApp) del círculo de confianza de Aldama.

Koldo García mandó aquel día un mensaje a Ignacio Díaz con su localización: el hotel Gran Meliá Palacio de Isora, un complejo de cinco estrellas situado en Santa Cruz de Tenerife (Canarias). «Así me gusta que te cuides», le contestó el socio de Aldama. «Entonces, unas copas con unas risas hay (por hoy) cerca», replicó el ex asesor del ex ministro Ábalos. «Voy», reaccionó Díaz, a lo que Koldo agregó en varios mensajes: «Solo abandonado aquí. Todo cierra a las 23 horas. Yo esperando a que me arañes la espalda», apostilló.

El empresario vinculado a una de las empresas implicadas en la trama de las mascarillas (suministraba test PCR) contó entonces a Koldo: «He preguntado y está completamente muerto. Casi todo cerrado en el sur (de Tenerife)», señaló a su interlocutor.

Fue entonces cuando Koldo García, ahora mismo en prisión provisional en Soto del Real (Madrid), dijo al socio de Aldama: «Tranquilo, tranquilo. Ya te pillaré. Con unas colombianas. En Madrid. Tú relájate. Que ya me tocará. Y voy a disfrutadddddd», escribió el ex asesor ministerial en siete mensajes consecutivos a través de WhatsApp.

Mensajes entre Koldo García e Ignacio Díaz Tapia.

Un informe de la Unidad Central Central (UCO) de la Guardia Civil conocido el pasado noviembre sitúa al ministro de Política Territorial y entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una reunión con el propio Díaz Tapia y otro socio de Aldama, Javier Serrano, en Canarias para un encargo de pruebas PCR. Un encuentro que se habría celebrado por esas mismas fechas de noviembre de 2020, según los investigadores.

Ignacio Díaz Tapia compareció como testigo el pasado 7 de abril ante el Tribunal Supremo por la trama de las mascarillas, pero se acogió a su derecho a no responder por su condición de investigado en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional.

El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le informó de que, como imputado, no tenía obligación de declarar o de confesarse culpable, aunque le emplazó a hacerlo.

Acompañado de su abogado, Díaz Tapia manifestó su rechazo a contestar tanto a las preguntas de la acusación popular, liderada por el PP, como de la Fiscalía. El testigo solo esgrimió que la única vez que ha estado en el Ministerio de Transportes «fue para acompañar a un equipo médico para hacer unas pruebas médicas».

La agenda de Koldo

OKDIARIO publicó el año pasado a partir de fuentes cercanas a Koldo García Izaguirre -ex portero de puticlub- que el que fuera custodio de los avales de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE tenía contactos de prostitutas para sus negocios, para incluirlas en sus gestiones con empresarios. Él esgrimía que esa era «la forma de protegerlas de la explotación por parte de proxenetas», indicaron las mismas fuentes.

Este periódico reveló que Koldo García manejaba un equipo de al menos seis brasileñas para agasajar a empresarios, entre ellos contratistas de la cartera ministerial del ex secretario de Organización del PSOE. Un inventario de prostitutas o chicas de compañía de distintas nacionalidades, con amplia presencia de brasileñas, a tenor del contenido que reveló OKDIARIO y que obraba en la agenda Outlook intervenida a Koldo García por la UCO de la Guardia Civil.

«Adriana», «Alini», «Ely», «Tatyy» o «Iris» eran algunos de los nombres que tenía Koldo García en su agenda, incorporando aquí en la denominación del contacto diversas descripciones del tipo «brasileira», «amiga de Brasil Murcia», «brasileña», «Brasil amiga linda» o «brasileña amiga».

También figura aquí el nombre de Jésica Rodríguez, la joven española licenciada en Odontología que tuvo una estrecha relación con José Luis Ábalos y que fue enchufada durante dos años y medio en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec), donde cobró sin ir a trabajar ni cumplir con sus obligaciones laborales. Asimismo, en dicha agenda de Koldo también figuraban teléfonos de mujeres de otras nacionalidades latinoamericanas, no sólo brasileñas.