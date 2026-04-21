Los mensajes intervenidos por la UCO al asesor del ex ministro José Luis Ábalos, conocido como Koldo García, revelan que el empresario delator de corrupción Víctor de Aldama, hoy investigado en el caso Koldo, se reunió el 9 de julio de 2020 con la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y que de ese encuentro salió convencido de que ella conseguiría financiación de tres millones de euros para un proyecto no identificado en los documentos.

La conversación, incluida en un informe de extracción forense de un iPhone, contradice la versión inicial que Maroto dio públicamente, según la cual no recordaba haber tenido una relación personal con Aldama.

La conversación objeto del informe pericial tuvo lugar entre Koldo García, propietario del dispositivo, y Aldama, a través de WhatsApp. Los mensajes abarcan desde las 9:00 hasta las 22:23 horas de ese mismo día y suman 107 en esa jornada.

La secuencia decisiva llega a las 16:48 del 9 de julio de 2020, cuando Víctor Gonzalo escribe a Koldo: «Reunión con Reyes muy buena las dos». Apenas catorce segundos después añade: «Y ha dicho que consigue el dinero para el segundo proyecto los 3 millones». El mensaje fue leído por Koldo.

La mención a «las dos» sugiere que el encuentro tuvo dos partes o que se produjeron dos reuniones sucesivas. La referencia a un «segundo proyecto» implica, a su vez, que existía al menos un proyecto previo sobre el que ambos interlocutores ya habían hablado.

El propio contenido de los mensajes de la primera hora de la mañana permite reconstruir los preparativos de esa cita. A las 12:43, Víctor de Aldama escribe: «Pues entonces vamos a Reyes», y a renglón seguido precisa: «Reyes es a las 16». La agenda del día incluía, por tanto, dos visitas: primero a Reyes y después a otra persona alto cargo del Gobierno, que OKDIARIO desvelará próximamente.

La coordinación logística para entrar en la sede ministerial queda documentada también en los mensajes de la mañana. Aldama le pasa la foto de una matrícula de un coche a Koldo y añade: «Ahora te doy la otra, son dos coches para que autoricen en Turismo», en referencia al Ministerio de Turismo, ubicado en el Paseo de la Castellana, número 160.

Versiones de Reyes Maroto

Reyes Maroto compareció en la comisión de investigación del Senado y reconoció haber intercambiado mensajes con Aldama, aunque sostuvo que los contactos se limitaron a gestiones relacionadas con un proyecto turístico y que derivó el asunto al director de Turespaña. Nunca confirmó públicamente haberse reunido de forma presencial con él.

La aparición de la frase «Reunión con Reyes muy buena las dos» en un informe forense oficial de la UCO añade ahora una pieza que el relato de la ex ministra y ahora líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid no contemplaba: no sólo hubo mensajes, sino al menos una reunión presencial valorada positivamente, y de ella salió la expectativa de 3 millones de euros para un proyecto cuya naturaleza aún no ha sido aclarada públicamente. El caso sigue abierto en los juzgados. Los mensajes ya no son sólo política: son prueba documental.

Crisis por el viaje a Georgia

Ese mismo día los mensajes de primera hora revelan otro tema crítico que gestionaban esa jornada: una crisis en torno a un viaje a Georgia impulsado por Aldama del entonces ministro José Luis Ábalos. A las 9:03, Koldo escribe con urgencia: «Necesito la lista urgente de periodistas», y añade de inmediato: «Los de dos periódicos preguntando quién va». La situación escala rápidamente: «Se está liando gorda», «Quieren suspender viaje», «Llámame urgente».

En ese contexto, Koldo transmite una instrucción precisa: «No puede ir ningún periodista y el vuelo tiene que ser comercial». Aldama replica que eso no es posible: «El vuelo no puede ser comercial, ya te lo expliqué porque no hay permisos, tiene que ser vuelo diplomático como cuando se fue a China».

La contumacia de Koldo ante la situación resulta palpable: «Pues la tenemos gorda». El propio informe registra también un mensaje de Aldama que resultaría polémico: «Dile ahora a este algo de la firma aunque te lo inventes», una instrucción que sugería fabricar un pretexto para lograr acceso o ganar tiempo ante un tercero no identificado.

A las 13:55, Koldo escribe: «Voy a conseguir valla [sic] solo a Georgia», en referencia aparente al destino del viaje. Víctor Gonzalo responde: «Anúlalo, de verdad. No pasa nada».