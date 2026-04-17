El Gobierno de República Dominicana niega haber mantenido relaciones comerciales con la ‘trama Koldo’

El Gobierno de República Dominicana ha negado rotundamente haber mantenido relaciones comerciales con las empresas vinculadas a la trama Koldo. Así lo ha afirmado en un comunicado oficial la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental del Ejecutivo dominicano

«Desde el 16 de agosto de 2020 hasta la fecha, el Gobierno dominicano no ha suscrito contratos, ni ha realizado procesos de compras o adquisiciones de bienes y servicios con ninguna de las empresas señaladas en dicho caso», dice el comunicado oficial. En él cita en concreto las empresas Pronalab, Modular HV Corp, Reusa, GSI Dominicana, Bali, Megalab Eurofins y Eurofins Histolog.

Asimismo, el comunicado subraya que el actual Ejecutivo de República Dominicana «no mantiene vínculos comerciales ni relaciones contractuales con las referidas entidades». Y niega igualmente que el presidente de ese país haya mantenido «comunicación alguna» con la trama. Ésta, insiste la nota oficial, «no vendió nada» al Gobierno dominicano.

«Esta Administración reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley», concluye la nota oficial del Gobierno dominicano.