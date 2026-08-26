La reflexión de Elsa Pataky sobre sus hijos que avalan los expertos: «Cada niño es diferente»

Elsa Pataky acaba de cumplir 50 años en una etapa que parece haber encontrado su equilibrio entre la familia, el trabajo y una vida alejada del ruido mediático.

La actriz madrileña lleva más de una década instalada en Australia junto a Chris Hemsworth y sus tres hijos, India, Tristan y Sasha, en un entorno en el que la naturaleza y la tranquilidad tienen un papel fundamental. Una elección familiar que responde, en buena medida, a una idea que Pataky ya defendía cuando sus hijos eran pequeños: cada niño tiene su personalidad y necesita ser acompañado de una manera diferente.

Siempre ha hablado de sus hijos con enorme cariño. Durante una entrevista en 2015, cuando India tenía apenas tres años y los mellizos todavía eran muy pequeños, describió con bastante precisión las diferencias de carácter entre los tres. Sus palabras conectan con una idea clara: no existe una única manera de educar que funcione exactamente igual para todos los niños.

Tres personalidades distintas

«Son lo que más adoro», explicaba entonces Elsa Pataky al hablar de sus hijos. Pero, al mismo tiempo, dejaba claro que no eran iguales entre ellos. La actriz se detenía especialmente en las particularidades de cada uno y en cómo sus temperamentos eran diferentes desde edades muy tempranas. «Cada niño es diferente», comentó con total naturalidad.

De India decía que era «rebelde para ser una niña», además de muy activa y cabezota, aunque también destacaba su lado tierno y cariñoso. Una descripción que reflejaba ya entonces una personalidad marcada y con mucha energía.

Con los mellizos, las diferencias eran todavía más evidentes. Pataky definía a Tristan como un niño muy independiente y decidido, capaz de intentar hacer las cosas por sí mismo y de perseguir aquello que quería sin necesidad de ayuda. «Él solo lo quiere hacer todo», contaba la actriz.

También recordaba que había comenzado a caminar con apenas diez meses y que, con un año y medio, ya se movía en scooter. Frente a él estaba Sasha, descrito por su madre como «el más sensible de todos».

«Es el que le encanta abrazar, dar besos, estar con su madre. Es más dependiente y las cosas le afectan muchísimo», explicaba entonces.

No hay que hacer comparaciones

La experiencia de Elsa Pataky permite poner el foco en una cuestión habitual dentro de las familias con varios hijos. Que los hermanos compartan padres, casa y buena parte de sus experiencias no significa que reaccionen de la misma manera ante ciertas situaciones.

El temperamento tiene un componente individual y puede manifestarse desde los primeros años. Algunos niños buscan constantemente autonomía, mientras que otros necesitan más acompañamiento y seguridad. Hay pequeños especialmente sensibles a los cambios o a las críticas y otros que parecen enfrentarse a las novedades con mayor facilidad.

Por eso, comparar constantemente a los hermanos puede resultar contraproducente. Lo que funciona con uno puede no funcionar con otro y exigir a todos que respondan de la misma manera puede generar frustración tanto en los padres como en los propios niños.

Una infancia lejos del foco

La decisión de la familia de instalarse en Australia también está relacionada con la infancia que Elsa Pataky quería proporcionar a sus hijos. Durante los primeros años de su vida familiar, la pareja tuvo que compaginar temporadas en Australia y Los Ángeles, una situación que la actriz consideraba complicada.

Los Ángeles era para ella una ciudad vinculada al trabajo y a las oportunidades profesionales, pero no el entorno que imaginaba para criar a sus hijos. Una de sus principales preocupaciones era precisamente la exposición pública.

«Lo ideal es estar en un mundo donde no nos reconozcan», explicaba Elsa, que recordaba que su hija había llegado a asustarse y llorar cuando los fotógrafos le hacían fotografías.

La actriz quería que sus hijos pudieran crecer con mayor normalidad, lejos de la atención constante de los medios. «Yo quería que mis hijos fueran niños normales, incógnitos y nada más», afirmaba.

La naturaleza apareció entonces como una alternativa. Frente al ritmo de una gran ciudad, Pataky prefería un lugar en el que sus hijos pudieran disfrutar de espacios abiertos, de la playa y de una vida cotidiana menos condicionada por la fama de sus padres.

El refugio familiar en Australia

La familia terminó encontrando ese entorno en la zona de Byron Bay, en Australia, donde lleva instalada más de una década. Allí, Elsa Pataky y Chris Hemsworth han construido un estilo de vida muy alejado del que podría esperarse de dos actores de Hollywood.

La pareja reside en una espectacular propiedad situada cerca de la reserva natural de Broken Head, rodeada de naturaleza y con amplios terrenos. Según las informaciones publicadas sobre la vivienda, la casa cuenta con 900 metros cuadrados habitables y cuatro hectáreas de terreno, además de seis dormitorios y diez baños.

Entre sus instalaciones figuran un cine privado, zonas de juegos, un spa, un gimnasio y una gran piscina con vistas al mar. Pero, más allá del lujo de la vivienda, lo que Pataky ha destacado en distintas ocasiones es precisamente el entorno.

La actriz tenía claro desde el principio qué quería para su nueva vida. «Le dije a Chris que me mudaría, pero quería vivir en una granja y tener caballos. Él lo sabía. Ese fue mi trato con Chris», contó al Courier Mail australiano. Lo único que le importa es que su familia sea feliz y lo ha conseguido.