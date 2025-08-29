Giro en el tiempo en Andalucía: la AEMET ya avisa por lo que llega el fin de semana y no es normal

La AEMET lanza un importante aviso por lo que llega el fin de semana, no es nada normal lo que puede pasar en Andalucía. Esta comunidad autónoma se enfrenta a su peor verano, tenemos por delante una serie de elementos que pueden llegar sin avisar, sobre todo, si tenemos en cuenta que nos espera una situación del todo inesperada. Es momento de apostar claramente por ese cambio que quizás hasta ahora no hubiéremos tenido en consideración.

Los expertos no dudan en apostar claramente por un cambio de tendencia que podemos empezar a ver llegar en algunos detalles que hasta la fecha no pensamos que podríamos tener por delante. Con ciertas novedades que pueden acabar de hacernos ver que el verano que tanto nos gusta se está empezando a despedir, ya no es lo que era, o al menos, pierde una fuerza que se amplificará en este fin de semana. Será el momento de apostar claramente por un cambio que la AEMET se encarga de determinar en estos días que hasta la fecha desconocíamos, lo que llega no es nada normal.

Andalucía se enfrenta a un giro radical en el tiempo

Andalucía puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no pensábamos. Tenemos que empezar a ver llegar un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Son tiempos de apostar por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Es momento de dejar salir determinados cambios que sin duda alguna acabará siendo el motivo de la alerta de la AEMET para esta comunidad autónoma.

El calor se ha convertido en uno de los protagonistas de estos días en los que parecía que terminaba de una forma que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de actividad. El verano ha sido de récord en Andalucía, pero cuidado, lo que llega puede ser peor.

Las altas temperaturas pueden convertirse en un problema mayor, sobre todo, si tenemos en consideración que estamos ante un cambio de tendencia que puede ser clave. Estaremos muy pendientes de algunas situaciones del todo inesperadas en estos días de temporada que quizás no pensábamos que podríamos tener que ver, del calor, pasamos a otra alerta destacada.

La AEMET avisa por lo que llega el fin de semana y no es normal

Lo que llega el fin de semana no es nada normal, sino todo lo contrario, nos enfrentamos a un marcado cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en una despedida del verano casi y de las vacaciones. Los expertos no dudan en darnos algunos datos destacados que debemos conocer.

Tal y como nos explican: «Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en ascenso en la vertiente mediterránea y sin cambios o en descenso en el resto. Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste y arreciando, a moderados a fuertes en el litoral mediterráneo».

El aumento de las temperaturas volverá a ser una amenaza para aquellos que pensaban que el calor ya había desaparecido. Los expertos no dudan en apostar claramente por un cambio que debe ser el que nos acompañará en unos días de marcada inestabilidad.

Tal y como nos explican estos expertos: Siguiendo con la misma previsión para el resto de España: «Un frente atlántico barrerá el tercio norte peninsular dejando cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en Galicia que se extenderán, aunque afectando de forma ocasional, al Cantábrico, para reactivarse nuevamente en el Pirineo y en el nordeste de Cataluña, donde los chubascos podrían ir con tormenta y ser fuertes al final. Asimismo se mantendrá la inestabilidad en Baleares y, a primeras horas, en el litoral de Cataluña, con chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes, incluso localmente muy fuertes, e ir con granizo. En el resto de la Península se prevé un tiempo más estable, aunque con cielos nubosos en el resto de la mitad norte y abundante nubosidad alta en la sur tendiendo a despejar. En Canarias, cielos nubosos en los nortes con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas de mayor relieve y poco nubosos en el sur. Probables brumas frontales en Galicia y bancos de niebla matinales dispersos en interiores del Levante».

La AEMET no tiene dudas de lo que nos espera: «Las temperaturas máximas descenderán en Baleares y en litorales del sureste peninsular, predominando los aumentos en el resto de la Península. Podrían superarse localmente los 35 grados en puntos del Mediterráneo sur y del Guadalquivir. Las mínimas aumentarán en el extremo noroeste peninsular, descendiendo en el resto de la Península y en Baleares. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea. No se esperan cambios térmicos en Canarias.

Predominarán los vientos de componente oeste en la Península, en general moderados en la mitad norte, Estrecho y Alborán, y flojos en el resto de la mitad sur; con intervalos de fuerte y probabilidad de alguna racha muy fuerte en el Cantábrico sin descartarse en Alborán. Tramontana moderada en Ampurdán y Baleares tendiendo a amainar y a rolar a sur, y tendencia a arreciar también la componente sur moderada en el resto del Levante. En Canarias, alisios con intervalos de fuerte en zonas expuestas».