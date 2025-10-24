El PP planta a Mónica García por la «utilización sectaria» del Consejo Interterritorial de Salud

Los representantes de las comunidades del Partido Popular (PP) y del País Vasco han dado plantón este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, debido a la «utilización partidista y sectarista» que hace el Ministerio liderado por la sumarita del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), órgano que reúne a las comunidades autónomas y a Sanidad para el tratamiento de medidas relacionadas con el sistema sanitario.

Los consejeros del Partido Popular han lamentado, antes de abandonar la reunión del Consejo, que «nunca, a lo largo de la historia de este órgano de coordinación, se había utilizado de manera tan ideológica y al servicio de los intereses del partido en el poder» este organismo. Además, denuncian que se han situado «las prioridades políticas por encima del buen funcionamiento del Sistema Nacional de Salud».

Los miembros del PP en la reunión han leído una declaración conjunta en la reunión presidida por Mónica García antes de abandonarla, algo que ha hecho también la representación del País Vasco dentro del CISNS. El encuentro se ha celebrado este viernes en Zaragoza en medio de la gran polémica de los cribados de cáncer y la polémica ha explotado después de que el Ministerio de Sanidad haya instado a entregar los datos tras los fallos en el programa de Andalucía.

Las comunidades populares se han negado a hacerlo, en medio de una polémica que señala también a presidentes autonómicos del PSOE, caso de Emiliano García-Page, en Castilla-La Mancha, que dejó a 3.000 mujeres sin mamografías durante casi cinco meses, como ha desvelado en exclusiva OKDIARIO, o Adrián Barbón, en el Principado de Asturias, donde este periódico ha contado que a 20 mujeres se les detectó cáncer en Asturias después de que el PSOE suspendiera los cribados en 2020.