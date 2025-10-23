El PP ve «inaceptable» que el Gobierno de Page no sepa si se notificaron las 4.047 mamografías

El PP ha reaccionado este jueves a la exclusiva de OKDIARIO sobre la crisis de los cribados de cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo) y ha calificado de «inaceptable» que el Gobierno de Emiliano García-Page «ni siquiera sabe si notificó los resultados a las más de 4.000 mujeres que sí fueron atendidas antes de la suspensión», como ha revelado este periódico. El vicesecretario general de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha exigido también la dimisión del consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.

Este periódico ha publicado este jueves, a partir de fuentes oficiales de la Junta de Comunidades, que el Gobierno del socialista de García-Page sigue a día de hoy «revisando» el resultado de los 4.047 cribados de cáncer de mama del área de Talavera cuyas mamografías se realizaron antes del cierre el pasado mayo de la clínica concertada que prestaba este servicio.

Así lo indicaron tales fuentes precisando que si bien esta revisión «técnica», a modo de inspección, es un trámite ordinario, «en este caso, se viene haciendo más incisivamente si cabe desde el cierre repentino del centro concertado», sobre todo, en lo referente a «los últimos informes» que debió remitir la antigua clínica de la calle Sombrerería, esto es, los del mes de mayo.

Asimismo, en una comparecencia en las Cortes regionales, los diputados Santiago Serrano y Juan Antonio Moreno han exigido a García-Page mayor transparencia y que asuma responsabilidades. «Seguimos teniendo informaciones acerca de un funcionamiento desde luego inaceptable en algo tan vital y tan importante como es la detección del cáncer de mama. Y lo que vamos a seguir diciendo y vamos a seguir exigiendo al Gobierno de Page es, en primer lugar, que tenga responsabilidad, sobre todo con las mujeres afectadas», ha subrayado Serrano.

En segundo lugar, el portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales ha pedido al Ejecutivo que «dé información a toda la población acerca de la actuación que ha hecho y que no ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha, la Consejería de Sanidad y el Sescam en todo este tiempo».

Igualmente, Serrano ha emplazado a los socialistas a que «abandonen la chulería y esa estrategia de escurrir el bulto y cargar contra el Partido Popular cuando estamos hablando de un tema gravísimo que pueda afectar a la salud de miles de mujeres en el área de Talavera y de su comarca», ha apostillado.

Asimismo, los comparecientes han anunciado toda una ofensiva parlamentaria en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre lo publicado por OKDIARIO en estos días. Este periódico destapó el pasado martes que 3.000 mujeres no fueron convocadas a realizarse sus mamografías durante casi cinco meses. Desde la Junta esgrimen que la programación de citación es «anual» y restan trascendencia al retraso de casi cinco meses. Ahora, hasta la contratación de la nueva empresa para el periodo 2026-2028, se han retomado las mamografías en el hospital de Talavera y la clínica Quirón.

«Respuestas necesarias»

«Frente a oscurantismo de la Junta de Comunidades, frente a los ataques que hemos tenido que soportar, hablando de fake news, de bulos, el Grupo Parlamentario del PP va a reclamar al Gobierno de Castilla-La Mancha que dé todas las respuestas que son precisas, que son necesarias y que son imprescindibles, sobre todo para las más de 3.000 mujeres afectadas por esta nefasta gestión sanitaria del Gobierno de Emiliano García-Page.

En este sentido, Serrano ha explicado que su grupo ha solicitado, por ejemplo, un cronograma oficial de citación del programa de cribado de cáncer de mama del área de Talavera de la Reina para los ejercicios 2024 y 2025, con las fechas previstas y las finalmente ejecutadas. «De igual forma, queremos que el Gobierno remita un informe del seguimiento mensual del servicio, donde conste el número de pruebas que han sido realizadas y los meses sin actividad entre mayo y la fecha de reanudación del programa. Y como es lógico, el detalle del número de mamografías que han sido realizadas hasta el 31 de mayo y las que se quedaron pendientes de cobertura en dicho ejercicio», ha explicado también el portavoz adjunto del PP.

De igual modo, el PP de Castilla-La Mancha que preside Francisco Núñez considera «absolutamente necesario que el Gobierno evalúe y traslade esa información a la población del impacto sanitario o epidemiológico sobre las posibles consecuencias derivadas de la paralización del servicio, incluyendo la estimación de los posibles diagnósticos que han sido retrasados».

El PP también quiere que el Ejecutivo de Page «traslade a la población información acerca de la relación de equipos, de recursos y de personal destinados al programa de cribado en Talavera» antes del cierre del centro concertado el pasado mayo y los actualmente disponibles. «Pediremos igualmente un registro de quejas, reclamaciones o denuncias que se hayan podido presentar por pacientes o usuarios afectados por las demoras o las cancelaciones del programa durante el periodo señalado, así como una copia del protocolo de contingencia o del Plan de actuación activado por la Consejería de Sanidad y por el Sescam como consecuencia de la interrupción del servicio», ha precisado Serrano.

Vox exige una «auditoría integral»

Por su parte, el portavoz de Vox en las Cortes Regionales y teniente de alcalde en Talavera, David Moreno, ha exigido una «auditoría integral» del sistema de cribado en Castilla-La Mancha. Además, ha señalado que el consejero Fernández Sanz «no puede estar un día más como consejero de Sanidad sin hacer frente a esta crisis de las mamografías».

«Castilla-La Mancha no se merece tener al frente de la sanidad pública a alguien que nunca da la cara, siempre busca excusas y jamás asume su responsabilidad”, ha manifestado.