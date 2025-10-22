Una afectada por la crisis de las mamografías acusa a Page de «jugar con la vida de las personas»

La indignación contra la gestión del Gobierno del socialista Emiliano García-Page en la crisis de las mamografías en el área sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo) va saliendo a la luz. OKDIARIO ha podido recabar este miércoles múltiples testimonios de pacientes en el segundo día de realización de estas pruebas tras el parón de casi cinco meses en el que la Junta niega negligencia alguna o comparación con lo sucedido en Andalucía.

Desde este martes se encuentran operativos los dos centros improvisados por la Junta -el hospital público Nuestra Señora del Prado y la clínica Quirón- para atender a las 3.000 mujeres que no son citadas desde el pasado mayo por el cierre repentino del centro concertado que prestaba este servicio.

Entre esos testimonios, son varias las mujeres -optando por guardar el anonimato- que reconocen que no fueron citadas por el Gobierno regional a estas pruebas pese a que les correspondía «en el mes de julio».

«No me llamaron cuando me tocaba la revisión anual, y entonces fui yo al médico de cabecera para que mandara a hacer la prueba. Y por eso, hoy estoy aquí. A ver si lo arreglan. No se puede jugar así con la vida de las personas», señala una de estas mujeres, criticando de esta manera la actitud del Gobierno de Emiliano García-Page.

Otra de las perjudicadas revela que «me detectaron un bultito y tenido que esperar 15 meses para hacerme la revisión, porque me tocaba el pasado julio, al año, pero nadie me llamó», afirma contrariada esta paciente.

«Y ahora tampoco me han dicho que me van a dar tratamiento aquí, a ver a dónde me derivan», lamenta la misma mujer. Y es que la prestación de este servicio se está haciendo ahora de forma provisional en el hospital de Talavera y la clínica Quirón hasta finales de año. La pretensión del Gobierno de Page es que la nueva empresa externa a la que se adjudiquen estos cribados -en proceso de licitación por 1,5 millones- esté ya operativa a principios de 2026. Con un plazo de ejecución hasta 2028.

«Vas con miedo a las revisiones y son cosas, que claro, si se cogen a tiempo, pues muy bien, pero si no….», subraya otra paciente. «Para otros asuntos sí que invierten, pero cuando se trata de temas de salud… es aquí donde tendrían que invertir más porque por desgracia este problema es ya algo normal», recalca esta afectada.

OKDIARIO, que reveló cómo miles de mujeres del área de Talavera no fueron citadas a mamografías en los últimos casi cinco meses, ha publicado este miércoles que la Junta sigue sin citar a mujeres que debían haberse hecho el cribado el pasado junio en el área de salud de Talavera de la Reina (Toledo).

Así lo ha podido saber este periódico a partir de más testimonios de afectadas que prefieren guardar el anonimato, pero que expresan su malestar e indignación por no estar siquiera entre las 500 -de un total de 3.000 pendientes hasta final de año- que fueron citadas la semana pasada por Sanidad para hacerle la prueba a partir de este martes. En el primer día, este 21 de octubre, fueron 72 los test efectuados, según datos oficiales de la Junta.

No obstante, este miércoles, este periódico ha podido comprobar cómo hay casos de mujeres que fueron por su cuenta al médico de cabecera y de ahí al cribado porque no recibieron la convocatoria de la Sanidad de Castilla-La Mancha.

La empresa adjudicataria, que cesó su actividad «de un día para otro», sostiene la Junta, efectuó un total de 4.047 pruebas de este tipo hasta entonces. Ahora, según las mismas fuentes autorizadas del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, «la previsión es realizar 2.500 mamografías hasta el 31 de diciembre, que son las mujeres -a partir de 45 años- a las que, por edad de cribado, les corresponde la realización de esta prueba voluntaria dentro de este año 2025», apuntaron.

A estos 2.500 cribados hay que sumar las 500 mujeres que fueron convocadas la semana pasada para hacerle el test en la presente. En total, 3.000 pruebas de diagnóstico con casi cinco meses de retraso.

No obstante, lo más grave, según fuentes sanitarias, es que están «todavía pendientes pruebas a pacientes con sospecha de cáncer». ¿Cuántas mujeres de las que no han sido llamadas desde mayo al cribado podría haber tenido ya un diagnóstico de cáncer de mama? Esa es todavía una cuestión por resolver, pero fuentes del sector hablan de «decenas».