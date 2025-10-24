Prohens pedirá por carta a Sánchez que reclame a Bruselas la activación efectiva de Frontex en Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, enviará una carta al líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para reclamar que solicite a la Comisión Europea (CE) el despliegue de Frontex «con todos los medios necesarios» en Baleares.

Lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes. La citada carta, ha apuntado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, se enviará a lo largo de los próximos días.

«La presidenta solicitará por carta a Sánchez que pida a Bruselas la activación de Frontex con todos los medios necesarios para actuar en la ruta entre Argelia y Baleares. Para que se active de una vez, para que llame a la Unión Europea y pida que Frontex se instale», ha insistido.

La petición de Prohens llegará después de varios días de enfrentamiento dialéctico entre la administración autonómica y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por este mismo asunto. Una mala semana para el delegado del Gobierno, que ha quedado en evidencia en varias de sus intervenciones.

Rodríguez aseguró este jueves que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comunicó en septiembre en una carta dirigida a la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, que desde el 19 de febrero de este año aviones de Frontex vigilan en tiempo real el mar balear dentro de sus trabajos de vigilancia en el sur del Mediterráneo.

«Que no nos tome por tontos. ¿Quién ha visto Frontex en Baleares? ¿Tener un avión en Málaga es tener Frontex en Baleares?», le ha contestado Costa este viernes.

Costa ha añadido que «si el delegado del Gobierno quiere ayudar a solucionar el grave problema de la inmigración que tenemos en Baleares, que deje de enredar».