El PP exige a Marlaska que comparezca para explicar las mentiras sobre Frontex en Baleares

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí, ha anunciado que el grupo parlamentario popular solicitará la comparecencia en la Comisión de Interior del ministro Fernando Grande-Marlaska, para que explique las supuestas «mentiras» sobre el despliegue de los agentes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en Baleares.

Los populares quieren que el ministro dé las explicaciones de todo lo tratado con las autoridades argelinas sobre la crisis migratoria que afecta a Baleares y que «desborda a las instituciones insulares, ya que se ha pasado de las 200 personas llegadas en 2018 a las más de 6.000 este 2025».

«Tras siete años alertando del incremento exponencial de la inmigración irregular, tras siete años negando esta ruta balear y la utilización de las mafias para traficar con personas, tras hacerle el trabajo Marga Prohens de ir a Bruselas a pedir las medidas necesarias para frenar esta situación, resulta que el ministro ha decidido viajar a Argelia a enterarse de lo que todo el mundo sabe y venimos avisándole durante todo este tiempo. Llega tarde, muy tarde, pero es mejor que llegue», ha dicho Marí en un comunicado.

El diputado popular también se ha referido a la polémica generada con el despliegue de agentes de Frontex: «El Gobierno primero se negaba a pedirlo y luego su delegado miente al Senado al decir que estaba activado desde febrero. Es una vergüenza que Frontex haya tenido que desmentir al Gobierno de España, que va de ridículo en ridículo».

Y es que el portavoz de Frontex, Chris Borowski, aseguró esta semana en la radio pública IB3 que el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez no había solicitado en ningún momento el despliegue de efectivos del Frontex en las costas de Baleares.

Actualmente, Frontex tiene más de 220 agentes desplegados en España, principalmente en las Islas Canarias, la costa sur peninsular y otros puntos estratégicos. En las Islas Baleares, sin embargo, no hay presencia directa de Frontex, ya que no se ha cursado ninguna petición formal por parte del Estado español.

«Por este motivo, reiteramos la dimisión del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, más pendiente de defender al sanchismo que de defender a los ciudadanos de Baleares y cuya única actuación conocida es haber sembrado de barracones los puertos de Baleares. Eso y la gira mediática criticando unas instituciones, el Govern y los consells, a las que debería tender la mano en vez de atacarlas. Debe irse a su casa y si no lo hace por su propio pie, deben cesarlo de inmediato», ha concluido Marí.