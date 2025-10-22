Galmés acusa al delegado del Gobierno de «mentir» sobre Frontex en Baleares y pide su dimisión «inmediata»

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha acusado al delegado del Gobierno en Baleares, el socialista Alfonso Rodríguez, de «mentir» al afirmar en la comisión del Senado que Frontex ha operado con mayor incidencia en la zona marítima que comprende la ruta migratoria entre Argelia y Baleares desde el pasado mes febrero y por ello ha pedido su «dimisión inmediata».

Galmés ha hecho estas declaraciones después de que el portavoz de Frontex, Chris Borowski, asegurara en radio pública IB3 que el Gobierno de España no ha solicitado en ningún momento el despliegue de agentes del Frontex en las costas de Baleares.

«Ha quedado demostrado que el delegado del Gobierno ha mentido a los ciudadanos de esta comunidad autónoma, pero sobre todo dijo mentiras en la comparecencia en el Senado la semana pasada», ha afirmado con contundencia el presidente del Consell. Asimismo, ha añadido que con las declaraciones que se han conocido del portavoz de Frontex «queda demostrado que el Gobierno de España en ningún momento ha pedido el despliegue de Frontex en las costas de Baleares para frenar esta crisis migratoria sin precedentes que sufren las Islas».

Por ello, ha insistido Galmés, «pedimos la dimisión inmediata del delegado del Gobierno por haber dicho mentiras a todos los ciudadanos de Baleares en reiteradas ocasiones y sobre todo por haber mentido en el Senado».

El presidente insular ha señalado que «la ignorancia de este grave problema que tenemos en Baleares ha provocado un aumento del 84% de la inmigración irregular respecto al año pasado, tensionando el sistema de protección de menores, que es competencia del Consell de Mallorca».

«El Gobierno de España no puede obviar esta grave situación que vivimos desde hace meses en Mallorca, también por los problemas de convivencia que genera. El Gobierno central es el responsable en inmigración, no el Govern balear ni el Consell de Mallorca, y por eso tiene que actuar. Nosotros desde hace meses venimos reivindicando que necesitamos ayuda técnica, ayuda material, ayuda en cuanto a infraestructuras porque tenemos los recursos limitados y no podemos hacer frente a esta situación», ha reclamado Galmés.

Finalmente, ha recordado que el delegado del Gobierno ya les trasladó recientemente que no daría ninguna ayuda al Consell de Mallorca «y eso es muy grave porque obvia un problema, pero sobre todo la realidad que vivimos, después de muchos meses de dejadez por parte del Gobierno».

Prohens: «¿Por qué no quieren que se protejan las fronteras?»

Por su parte, la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, también ha exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por «mentir» sobre la presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex.

«¿Por qué no quieren que se protejan las fronteras?», ha preguntado Prohens en declaraciones a los medios tras ser preguntada por la cuestión este miércoles, en una visita a las casetas varadero de Portocolom.