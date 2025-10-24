La Policía Nacional ha confirmado este viernes que el cuadro de Pablo Picasso Naturaleza muerta con guitarra ha sido localizado en Madrid y cree nunca llegó a subir al camión de transporte para ser trasladado desde la capital hasta una exposición en Granada.

Según ha informado la Policía Nacional, agentes de la Brigada de Patrimonio Histórico mantienen abierta la investigación una vez que la Policía Científica ha inspeccionado el paquete que contenía el cuadro, comprobando que es la obra original del artista malagueño.

La desaparición llevó a la Policía Nacional a introducir en la base de datos internacional de obras de arte sustraídas la información sobre el cuadro Naturaleza muerta con guitarra de Pablo Ruiz Picasso.

Todo surgió tras la denuncia por su desaparición cuando tenía que ser trasladada a principios de octubre junto con otras 56 obras desde Madrid a Granada para la exposición Bodegón. La eternidad de lo inerte del Centro Cultural CajaGranada.

En la investigación han participado agentes del Grupo de Robos de la Policía Nacional de Granada, en coordinación con la Brigada de Patrimonio Histórico de este cuerpo seguridad para el ámbito estatal.

Asegurado en 600.000 euros

El cuadro de Picasso, junto con otras 56 obras, debía ser trasladado desde Madrid a Granada para la exposición.

Las 57 obras, incluido el Picasso pintado en 1919, fueron almacenadas en las dependencias previstas dentro del protocolo habitual para este tipo de traslados en Madrid.

El 25 de septiembre las obras salieron a principios de octubre, haciendo noche en Deifontes (Granada), y el día 6, ya en la capital, se comprobó que el Picasso no estaba. La obra está asegurada en 600.000 euros.