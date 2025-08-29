Vuelta a España 2025 hoy, viernes 29 de agosto: perfil, recorrido de la etapa, horario y por dónde pasa.

Los amantes de La Vuelta Ciclista a España 2025 están siguiendo apasionadamente estos primeros días de competición después de que hace un mes Tadej Pogacar se coronase en el Tour de Francia. Tras unas semanas de reposo, ahora todas las miradas están puestas en esta mítica ronda española que comenzó en Italia el pasado sábado 23 de agosto y que terminará el domingo 14 de septiembre en Madrid. Esta etapa 7 que se disputa hoy, viernes 29 de agosto, arrancará en Andorra La Vella y terminará en Cerler. Huesca la Magia. Esta edición de la competición consta de seis etapas de media montaña, cuatro llanas, tres onduladas con final en alto, una llana con final en alto, cinco de montaña y dos contrarrelojes, una individual y otra por equipos, además de dos jornadas de descanso.

La Vuelta Ciclista a España 2025 consta de un total de 3.151 kilómetros, que están repartidos en 21 etapas, una distancia menor que la que tuvo la última edición del Tour de Francia. Actualmente el vigente campeón es Primoz Roglic, pero el esloveno no está participando en esta edición, por lo que todos esperan poder ocupar su puesto a mediados de septiembre. Todos aquellos que no son favoritos se conformarán, aunque sea, con saborear lo que significa ganar una etapa de esta histórica competición.

A qué hora empieza La Vuelta a España 2025 hoy viernes 29 de agosto

Los ciclistas que participarán en esta etapa 7 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, viernes 29 de agosto, comenzarán en Andorra La Vella con una salida neutralizada a las 11:55 horas, una menos en las Islas Canarias. La organización espera que el pelotón comience a llegar a la línea de meta situada en Cerler. Huesca la Magia, a las 17:13 horas (horario peninsular).

Recorrido y perfil de la etapa de hoy de Andorra La Vella a Cerler, Huesca la Magia

La etapa 7 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, viernes 29 de agosto, comenzará en Andorra, más concretamente en Andorra La Vella. Los ciclistas tendrán que recorrer un total de 188 kilómetros para llegar a la línea de meta que estará situada en Cerler. Huesca la Magia, por lo que regresarán a suelo español. Esta será la segunda etapa de montaña de las cinco que figuran en el calendario.

Esta etapa 7 de La Vuelta Ciclista a España 2025 de hoy, viernes 29 de agosto, será mucho más intensa que el día anterior. El Port del Canto, de primera categoría y 24,7 kilómetros al 4,4%, servirá para abrir brecha con los fugados, que esperan mantenerla en el Puerto de la Creu de Perves, de segunda categoría con 5,7 kilómetros al 6,3% y en Coll de L’Espina, también de segunda categoría con 7,1 kilómetros al 5,5%. La subida a Cerler. Huesca la Magia será bastante dura, siendo de primera categoría con 12,1 kilómetros al 5,8%.

Dónde ver La Vuelta a España hoy en directo

Eurosport y Max fueron los medios de comunicación que compraron los derechos para emitir en exclusiva en nuestro país todas las etapas de manera íntegra de La Vuelta Ciclista a España 2025. RTVE también tiene una parte de los derechos, ya que retransmitirán la parte final en directo por televisión gratis y en abierto a través de La1 o Teledeporte. Estas plataformas tienen sus aplicaciones para ofrecer en streaming y en vivo online todas las jornadas de esta histórica ronda. En la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria sobre lo que ocurra en cada carrera durante esta competición española.

Por dónde pasa la etapa de La Vuelta a España 2025 hoy

Esta etapa 7 de hoy, viernes 29 de agosto, de La Vuelta Ciclista a España 2025 comenzará en Andorra La Vella y tras unos kilómetros volverán a cruzar la frontera para pisar suelo español. Los ciclistas pasarán por ubicaciones como La Seu d’Urgell, Sort, La Pobla de Segur, Castejón de Sos o Benasque antes de llegar a Cerler. Huesca La Magia.

Dónde escuchar por radio la etapa de La Vuelta a España hoy

Todos los aficionados a este deporte que están siguiendo fielmente La Vuelta Ciclista a España 2025 que no puedan ver en directo por televisión la etapa 7 de hoy, viernes 29 de agosto, o el resto de carreras, deben saber que podrán escucharlas por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con las carreteras de nuestro país para comentar lo que esté haciendo el pelotón en esta mítica ronda española.