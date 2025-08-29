Alejandra Rubio deja a todos en shock: dice esto de su tía Carmen Borrego y es para alucinar

Hubo un tiempo en el que Alejandra Rubio no podía escuchar el nombre de su tía Carmen sin hacer algún reproche, pero la situación a la que se enfrenta a su familia ha dado un giro de 180 grados y lo último que ha contado al respecto ha dejado a todo el mundo en shock. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante: la joven trabaja de colaboradora en las mañanas de Telecinco y se siente en la obligación de dar respuesta a los escándalos que salpican a su mediático clan. Por ese motivo, no ha puesto ningún impedimento en responder a Pedro Serrano, un ex empleado de Carmen Borrego cuyo testimonio ha hecho saltar muchas alarmas.

Desde hace unos años, Carmen ejerce de tertuliana en diversos espacios de Telecinco, pero, durante la primera década de los 2000, era una de las directoras más influyentes de la pequeña pantalla. Fue en esa etapa en la que conoció a Pedro, le ofreció un puesto a su lado y entablaron una bonita relación. Sin embargo, Serrano no se siente bien tratado por la pequeña de las Campos y asegura que le utilizó en su mejor momento y que le dio una patada cuando ya no le podía sacar jugo profesional. Ha ofrecido su testimonio al programa Fiesta y Alejandra Rubio no ha tardado en responder desde Vamos a Ver.

«Lo que no entiendo es cómo se les sigue dando hueco a esta gente. Que venga a contar una cosa que no es verdad y encima después de tantos años… No creo que hicieses algo ni parecido porque mi tía tiene sus cosas buenas y malas como todos y os aseguro que no es ni su forma de ser ni de actuar», ha declarado la hija de Terelu Campos. No entiende que, después de tantos años, siga habiendo gente que ponga en duda el talento de su tía Carmen. A pesar de lo que ha pasado entre ellas, Alejandra ha dejado claro que era una directora muy competente, de hecho, ese era el único motivo por el que ejercía su profesión al lado de María Teresa Campos.

Antes de concluir su discurso, Rubio ha hecho una petición a la audiencia: «No tiene ningún sentido. Algunos han intentado hacer algo parecido y parece ser que funciona este tema sobre las Campos. No demos fuerza a esta gente».

El pasado de Carmen Borrego

Hay que tener en cuenta que la familia Campos ha sido una de las dinastías más poderosas de los medios de comunicación: María Teresa y Terelu trabajaban delante de las cámaras en programas de máxima audiencia y en calidad de presentadoras, mientras que Carmen estaba detrás de los focos organizando y tomando decisiones importantes. No obstante, el rumbo del clan cambió por completo y sus integrantes tuvieron que adaptarse a una nueva situación.

Carmen Borrego dejó de ser una persona anónima para convertirse en un rostro muy cotizado en los platos de Telecinco. De esta forma, cruzó la línea y dejó de ser directora para trabajar en diversos espacios en calidad de tertuliana. El problema es que sus antiguos compañeros no olvidan el supuesto carácter que tenía cuando estaba en lo más alto. En este sentido, el testimonio de Pedro Serrano ha cobrado mucha importancia. El comunicador defiende que su ex jefa se aprovechó de él y quiere contarlo para que todo el mundo sepa la verdad. «Yo estoy aquí para superar aquello y para cerrar etapas, porque ella es la responsable de que acabara mi carrera profesional», declaró en Fiesta.

Pedro promete que la hermana de Terelu Campos le quería sólo para ella y supuestamente utilizó sus influencias para evitar que apostasen por él en otras cadenas. «No me contrataron ni ahí ni en ningún otro medio porque Carmen Borrego tenía mucho poder, una productora llegó a asegurarme que Carmen había mediado para que no me dieran trabajo», defiende.

Carmen Borrego responde sin tapujos

Carmen Borrego ha cortado por lo sano y ha decidido responder a las palabras que le ha dedicado su antiguo compañero. Admite que durante un tiempo trabajaron en la misma productora, pero no entiende su malestar porque no tuvieron una relación personal, se limitaron a compartir proyecto. Nada más. La cuestión es que Pedro Serrano tiene una versión completamente distinta y promete que llegó a hacerse amigo de Carmen, tanto es así que le pidió ayuda para solucionar un asunto relacionado con su madre.

La hermana de Terelu Campos ha aprendido a defenderse de sus enemigos. Durante un tiempo intentaba evitar el conflicto, aunque después se dio cuenta de algo importante: los problemas hay que solucionarlos rápido. Por ese motivo, atendió una llamada de Belén Rodríguez, quien se encontraba con Pedro en el plató de Fiesta, y aseguró que ni siquiera recordaba su cara, por eso no tiene en cuenta sus palabras. Ha dado a entender que es un personaje motivado por empresas mediáticos que ha acudido a televisión para hablar de ella con el único objetivo de convertirse en protagonista.