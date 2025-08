Sale a la luz lo que desayunaba Lady Di para mantenerse en forma: ni café ni té

Fact checked

Lady Di desayunaba un alimento que la ayudaba a mantenerse en forma y no tomaba ni café ni té. Por lo que, habrá llegado el momento de aprovechar al máximo un tipo de alimento que quizás hasta ahora no habías tenido en consideración. Un buen básico en nuestra despensa que cuesta muy poco y nos proporciona una serie de buenas sensaciones que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. La Princesa de Gales que desafió al sistema, se adelantó varias décadas a su tiempo.

Esta mujer que acabó su vida de forma prematura tenía unas rutinas de belleza que, sin duda alguna, se han acabado convirtiendo en la antesala de algo más. Un punto de partida ante una serie de detalles que pueden acabar siendo las que marquen estos días. Un plus de buenas sensaciones que se han acabado convirtiendo de una manera muy diferente. Es hora de aprovechar al máximo, un tipo de alimento que ha llegado a nuestro país hace relativamente poco, pero en otras partes del mundo era el desayuno perfecto para mantenerse en forma. Un ingrediente de bajo coste que unía a la realeza y a las clases pobres.

Ni café ni té

El café es uno de los básicos de todo desayuno, podemos descubrir lo mejor de un tipo de bebida que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Por lo que, quizás debemos empezar a pensar en un plus de buenas sensaciones de la mano de otra bebida que quizás hemos incorporado a nuestro día a día.

Un buen té es también una forma de emprender la jornada. Sobre todo, en los países del Imperio Británico, por influencia de una India que es una de las grandes productoras del mundo de este tipo de elementos. La que fue Princesa de Gales no dudaba en aprovechar al máximo un tipo de elementos que forman parte de la despensa de medio mundo.

Lo que acabamos necesitando en estos días es aprovechar al máximo un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Podremos descubrir un extra de buenas sensaciones con algunos detalles que hasta la fecha no hubiéramos imaginado. Si estás pensando en cambiar el desayuno de cereales de toda la vida, toma nota de qué alimento debes incorporar a tus rutinas.

Esto es lo que desayunaba Lady Di para mantenerse en forma

El desayuno de Lady Di estaba hecho a base de avena, un ingrediente que cuesta muy poco y que se puede conservar en casa en perfectas condiciones. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a crear un buen básico en nuestra cocina, a base de una receta digna de una princesa.

Te proponemos un buen desayuno de avena que estará de lujo y puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Para cuidarnos al máximo y hacerlo de la mejor manera posible.

Ingredientes:

1 vaso de leche desnatada

3 cucharadas de salvado de avena

1 cucharada de Stevia

1 rama de canela

Fruta fresca al gusto

Cómo preparar un porridge inglés

Empezamos esta receta como si estuviéramos haciendo un arroz con leche convencional. Ponemos la leche en un cazo. Las proporciones son para una persona, dependiendo del número de comensales, aumentaremos las cantidades. Añadimos la rama de canela para que infusione con la leche y pueda aromatizar esta receta. Podemos poner un poco de piel de limón, evitando la parte blanca que amargaría este dulce. Incorporamos también la Stevia o el edulcorante que más nos guste, queda muy bien con azúcar moreno o con sirope de agave. Incluso con el azúcar blanco convencional, lo importante es darle ese sabor que necesita para estar espectacular. Calentaremos esta mezcla hasta que empiece a hervir. Será el momento apropiado para añadir el salvado de avena. Bajaremos el fuego al mínimo y dejaremos que se vaya cocinando durante unos cinco minutos. Es importante no dejar de remover para evitar que se pegue o se forme una masa demasiado compacta con grumos. El punto de esta receta es cuando empiece a coger la textura adecuada, en ese momento la dejaremos reposar. Servimos en un bol individual, la decoraremos con un poco de canela en polvo para darle un punto más dulce y un color característico. También podemos añadir un poco de cacao en polvo, si no tiene azúcar le dará un sabor amargo muy recomendable.

Para acompañar este porridge nada mejor que un poco de fruta fresca. Pelamos y cortamos un poco de kiwi y unas fresas. Las disponemos con este plato y servimos directamente para disfrutarlo. Se puede comer en caliente o en frío, recién hecho ya será una maravilla.