El país surafricano Zimbabue permitirá el sacrificio de 200 elefantes para combatir la crisis alimentaria que está sufriendo debido a una sequía que ha llegado sin precedentes. Según ha asegurado el ministro de Medio Ambiente de Zimbabue, Sithembiso Nyoni, el país tiene «más elefantes de los que necesita».

Asimismo, según han informado los medios locales, se ha ordenado a los cazadores que maten a 200 animales. La caza de elefantes se llevará a cabo en zonas donde ha habido «enfrentamientos con los humanos», entre ellas Hwange, donde se encuentra la mayor reserva de caza de Zimbabue, según declaró el jefe de la Autoridad de Parques y Vida Silvestre, Fulton Mangwanya.

Además, según el Programa Mundial de Alimentos, Zimbabue sufre la peor sequía de los últimos 40 años. Esto significa que en muchas zonas hay poco que comer, ya que los cultivos se marchitan y las cosechas son escasas. De igual manera, la alternativa de sacrificar elefantes no es una novedad, ya que Namibia, un país vecino, ya ha utilizado a los elefantes para alimentar a la población, secando y envasando la carne para después distribuirla.

Este es el segundo ejercicio de este tipo que lleva a cabo Zimbabue desde su independencia del Reino Unido en 1980, el primero fue en 1988. Incluyendo ese ejercicio y otros llevados a cabo desde 1965, unos 50.000 paquidermos fueron sacrificados en el país.

Por otro lado, esta medida, que ya ha sido adoptada previamente, está siendo muy criticada. «Hay que poner fin al sacrificio de elefantes», afirmó en un mensaje en la red social X (anteriormente Twitter) Farai Maguwu, que dirige el grupo de defensa Center for Natural Resource Governance, con sede en Zimbabue. «Los elefantes tienen derecho a existir», escribió, y agregó que «las generaciones futuras tienen derecho a ver elefantes en su hábitat natural».

Culling of elephants must be stopped. Some are eying an opportunity to sell ivory, illicitly – what with these private jets flying out week in, week out. With the way minerals are being looted, soon we wont have any elephant to talk about. Hands off our wildlife!

Elephants have a right to exist. The fact that they dont speak Ndebele or Shona to defend their right to life must not be used to justify the proposed mass slaughter – just because we can. Future generations have a right to see elephants in their natural habitat

— Farai Maguwu (@FMaguwu) September 15, 2024