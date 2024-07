Muere un turista español tras ser aplastado por un elefante en Sudáfrica

Un turista español ha muerto este domingo aplastado por un elefante en el parque nacional de Pilanesberg, en Sudáfrica. El hombre, de 43 años, salió de su coche para tomarle unas fotos a una manada de paquidermos que pasaban por el lugar y, entonces, uno de ellos le atacó y acabó aplastándolo.

El fallecido iba acompañado de su prometida y dos mujeres en un vehículo particular dentro de la reserva cuando vieron «tres elefantes y tres crías», según ha explicado la Policía. «La información sugiere que el hombre detuvo el vehículo, se bajó y se acercó a los elefantes para tomar fotografías», ha señalado un portavoz de las autoridades del país, Sabata Mokgwabone . «Fue entonces cuando, supuestamente, los elefantes le atacaron y acabaron matándole», ha agregado.

Por otro lado, Pieter Nel, director de conservación de la junta de parques y turismo de la provincia del Noroeste, ha apuntado que la matriarca de la manada estaba «agitada» al ver acercarse al turista y ha explicado que es «normal» ver a elefantes que intentan «defender a los jóvenes».

