La injerencia del Gobierno en la RFEF puede igualar a España a países como Chad, Zimbabue o Pakistán

El Gobierno de España sigue tensando una cuerda que como se rompa puede dejar en un muy mal lugar al fútbol español. El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha decidido utilizar el fuego amigo contra la Federación Española de Fútbol. Si continúa con su injerencia a través del Consejo Superior de Deportes (que pertenece al Gobierno) y la llamada Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, que está supervisando a la RFEF, la FIFA podría llegar a intervenir a la Federación.

La amenaza es real y la preocupación en Las Rozas es máxima. «No entendemos nada, ni el motivo que les lleva a hacer esto», aseguran fuentes federativas entre la desesperación y la incredulidad, que es lo que les está provocando las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez con la RFEF. Su última acción contra el organismo presidido por Pedro Rocha fue la propuesta de la instructora del Tribunal Administrativo del Deporte de inhabilitar durante seis años al mandatario por tres infracciones «muy graves».

Esto ha provocado que la Federación se mueva con agilidad para mantener una reunión con FIFA y UEFA que, en principio, se celebrará este jueves, aunque desde Las Rozas quieren que se lleve a cabo cuanto antes, por ello ha pedido adelantarla al miércoles. Y es que la RFEF sabe que la preocupación ante en Zúrich (sede de la FIFA) como en Nyon (UEFA) es máxima y también son conscientes de que el máximo organismo futbolístico a nivel mundial tomará medidas si el Gobierno sigue con sus constantes injerencias. La advertencia lleva tiempo encima de la mesa y la pueden llevar a cabo en cualquier momento.

De producirse esto, la situación para el fútbol español, que goza de una buena salud deportiva -campeones de Europa masculinos y femeninos en clubes, una selección española femenina que es la envidia del mundo o una selección española masculina que está brillando en Alemania-, sería tremendamente complicada. Un antes y un después que haría saltar por los aires el deporte rey en nuestro país.

Esta preocupación, que por el momento sigue siendo un aviso, aunque podría ir a más, de consumarse, dejaría a nuestras selecciones y clubes sin poder participar en competiciones de estos organismos. Es decir, Champions League, Europa League y Conference League. El castigo sería mayúsculo y sólo habría un culpable: el Gobierno de Pedro Sánchez, que nos pondría a la altura de otras Federaciones anteriormente intervenidas como el Chad, Pakistán, Zimbaue, Perú, Guatemala o Kenia, entre otras. Todas ellas fueron sancionadas por «injerencia gubernamental» (que es lo que puede pasar en España) y conllevó vetos en competiciones internacionales.

En el caso de Chad, la FIFA suspendió su Federación por la decisión de las autoridades de ese país de entrar de lleno en esa Federación, algo que sería muy similar a lo que podría pasar en España. Igual pasó con la de Pakistán, donde la FIFA intervino por otra injerencia. O con Zimbabue, donde también los gobernantes del país metieron mano en la Federación. Camerún fue otro caso hace diez años. Con estos países tan pequeños a nivel futbolístico se igualaría España en el caso de que siga esa injerencia por parte del Gobierno de Sánchez.

El caso más similar, con las lógicas diferencias por tiempo, país y forma, puede ser lo que pasó hace ya 16 años pasó en Perú. En ese caso, el Gobierno de ese país no reconoció la nueva junta directiva de la Federación de Fútbol, que viene a ser lo que pasa en España con Sánchez y Rocha. Desde el Ejecutivo de la Nación sí reconocen a Rocha, pero siempre que sea bajo la tutela de esa comisión. Y ahora tienen el objetivo de inhabilitarle. La FIFA fue implacable en el caso de Perú y en todos los citados: sanción, exclusión de los clubes y selecciones de todas las competiciones.

FIFA avisa a España por el Mundial 2030

En el caso de España, además de eso, se uniría la candidatura del Mundial 2030. La FIFA ya ha avisado al fútbol español, y con ello también al Gobierno de España, que si siguen las injerencias existe una posibilidad real de que se le quite a nuestro país ese Mundial par dárselo a Francia. Y además, el organismo que preside Gianni Infantino también ha trasladado a la Federación y al Gobierno de España que existe una alternativa real a la candidatura española.

La FIFA no va de farol y avisa de que Francia está preparada para coger la parte del proyecto de Mundial 2030 que en principio es de España. Si la FIFA considera que hay injerencia gubernamental -y la resolución del TAD, que es un órgano dependiente del Consejo Superior de Deportes, podría entenderse como tal-, en Zúrich podrían decidir quitarle a España sus sedes y su parte del Mundial y dárselo a Francia.

El pasado mes de abril, FIFA y UEFA hicieron un comunicado en el que dejaban claro cuál es su postura y avisaban al Gobierno de España: «Seguimos de cerca la situación que rodea a la RFEF con gran preocupación. Buscaremos información adicional para evaluar hasta qué punto el nombramiento por parte del CSD de la llamada Comisión de Supervisión, Normalización y Representación puede afectar a la obligación de la RFEF de gestionar sus asuntos de forma independiente y sin interferencias indebidas del gobierno».

El Gobierno de Pedro Sánchez pondría a España en una situación bochornosa de continuar con una intromisión que desde Las Rozas no entienden. La Federación no quiere ningún tipo de enfrentamiento, no entran en ningún conflicto e intentar ceder en todo, pero ya han podido comprobar que con este Ejecutivo es imposible.