La injerencia del Gobierno en la RFEF puede dejar a España sin el Mundial de 2030

El riesgo de que la FIFA tome la decisión de apartar a España de la carrera por celebrar junto a Portugal y Marruecos el Mundial 2030 es una opción que, en estos momentos, está encima de la mesa. Tanto el máximo organismo futbolístico a nivel mundial como la UEFA están en contacto con la Federación Española de Fútbol para analizar las consecuencias de la última decisión del Gobierno de España a través de la propuesta del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) de inhabilitar por seis años a Pedro Rocha, actual mandatario de la RFEF.

El riesgo es máximo porque España ha recibido de nuevo fuego amigo desde Moncloa con la decisión del TAD. En los próximos días la Federación tendrá que presentar el dosier junto a Portugal y Marruecos de la candidatura de un Mundial que la FIFA nos podría otorgar en diciembre de este año. Sin embargo, esta aparición del TAD y su resolución definitiva (que se espera en varios días) puede cambiar todo. Venganza, enfado o coincidencia, que cada uno piense lo que quiera, la realidad es que llegó en el peor momento.

El último movimiento del Gobierno de España contra Pedro Rocha y, por consecuencia, contra la Federación Española y el fútbol nacional, se hace en un momento tremendamente importante, ya que no sólo se está disputando una Eurocopa, sino que se afrontan las fechas más importantes para que la FIFA conceda el Mundial a nuestro país, Marruecos y Portugal. Por lo tanto, tal y como ha reiterado en varias ocasiones el organismo presidido por Infantino, nuestro país gana enteros para quedarse fuera de esta candidatura si el Gobierno liderado por Pedro Sánchez continúa con sus injerencias en la RFEF.

Esta semana es muy importante porque la Federación tendrá una reunión con FIFA y UEFA. Se espera que ese encuentro se haga el próximo jueves, aunque desde la RFEF se están acelerando los trámites para que esa reunión se haga antes, posiblemente este miércoles.

Francia en la recámara

La amenaza es tan real y clara que desde Zúrich, sede de la FIFA, ya se estudian alternativas, siendo Francia la opción más factible para suceder a España si se tomase la decisión de dejarla fuera de esta carrera por organizar el Mundial 2030. El ridículo sería terrible y desde Las Rozas están seguros de que pasaría factura al mismísimo presidente del Gobierno.

Por lo tanto, desde la Federación creen que esta maniobra del Gobierno de España, un sinsentido en estos momentos, más si cabe cuando desde Las Rozas están haciendo todo lo posible por regenerar el fútbol español sin entrar en conflictos con el Ejecutivo de Sánchez, es «claramente irresponsable».

La Federación Española pondrá todo de su parte por evitar que el Gobierno de España con sus actos temerarios ponga en peligro un Mundial que será bueno para el conjunto de toda la nación. FIFA y UEFA reiteradamente han advertido sobre posibles injerencias gubernamentales en las federaciones nacionales, un hecho que, además, tiene sus consecuencias, entre ellas la posibilidad de perder un Mundial si así se constatan. En Moncloa no son conscientes, o no lo quieren ser, de que el peligro es real.

La burbuja de la Selección

En el seno de la selección española se blindan y no quieren saber absolutamente nada de lo que este asunto. «Tenemos un escudo y una piel muy gorda. Lo de fuera de nuestra burbuja no nos afecta. No podemos hacer nada ante eso. Tenemos a un país detrás y nada nos asusta», aseguró Luis de la Fuente en la previa del duelo contra Albania, dejando claro que ellos sólo se centran en jugar al fútbol.