Poca gente lo sabe, pero el único animal oficialmente ‘resucitado’ en la historia fue español (y sólo duró 10 minutos)

Los zoólogos nos han acostumbrado a ver cómo especies dadas por extintas en una región concreta son reintroducidas. Pero en los inicios del siglo XXI los científicos españoles fueron un paso más allá: revivieron a una.

Ocurrió en España en el año 2003 y consistió en una clonación. Por desgracia, el experimento sólo duró 10 minutos. Se hizo con el bucardo, una subespecie de cabra montés que habitó los Pirineos durante siglos.

En el año 2000 encontraron el cadáver de la última hembra de la especie. Sin embargo, tres años después se convirtió en el único caso real de desextinción documentado. El hito fue breve, pero generó un gran debate ético y científico.

El experimento español que consiguió revivir a una cabra durante varios minutos

En 2003, un equipo científico español utilizó técnicas de clonación similares a las empleadas con la oveja Dolly para intentar recuperar al bucardo.

El procedimiento consistió en introducir el núcleo de una célula conservada del animal extinto en un óvulo de cabra doméstica al que se le había retirado su material genético. El embrión resultante fue implantado en una hembra que actuó como madre gestante.

Tras varios intentos fallidos, el proceso culminó con el nacimiento de una cría clonada genéticamente idéntica al bucardo extinguido. Durante unos minutos, la subespecie volvió a existir oficialmente.

Sin embargo, el animal presentaba graves malformaciones pulmonares y murió apenas diez minutos después de nacer, convirtiéndose también en el primer ser vivo en extinguirse dos veces.

El bucardo: la cabra española que se extinguió dos veces

El bucardo, cuyo nombre científico es Capra pyrenaica pyrenaica, era una subespecie endémica de la península ibérica que vivía en zonas de alta montaña del Pirineo, especialmente en el actual Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en España.

Destacaba por su robustez, sus grandes cuernos curvados y su adaptación al entorno, lo que lo convirtieron en un animal emblemático. Pero eso no fue suficiente para sobrevivir.

Durante el siglo XX, la caza intensiva, la presión humana y la pérdida de hábitat redujeron su población hasta dejarla al borde de la desaparición. En el año 2000 murió el último ejemplar conocido, una hembra llamada Celia, certificando oficialmente la extinción de la subespecie.

Sin embargo, antes de su muerte se extrajeron y conservaron muestras celulares, una decisión clave que abriría la puerta a un experimento sin precedentes. Al revivir con la clonación y morir a los pocos minutos, se considera extinto en dos ocasiones.

Por qué el experimento científico fue tan polémico en España

A pesar de su corta duración, el caso del bucardo marcó un antes y un después en la biotecnología y en el debate sobre la desextinción. Nunca antes se había logrado traer de vuelta una especie extinguida mediante clonación, aunque fuera de forma momentánea.

El experimento demostró que, al menos técnicamente, es posible recuperar material genético viable incluso años después de la desaparición de una especie.

Al mismo tiempo, el episodio demostró los enormes límites científicos y éticos de este tipo de iniciativas. El fracaso biológico del clon evidenció la complejidad del desarrollo embrionario y las consecuencias de usar especies cercanas como madres sustitutas.

Desde entonces, el bucardo se ha convertido en un símbolo de los riesgos de jugar con la frontera entre la conservación y la experimentación.