La oveja Dolly nos provocó sorpresa y fascinación a la vez, al ser la primera clonación de un mamífero exitosa realizada hasta la época. Pero, ¿cómo se clonó a Dolly, cómo fue su vida y cuánto más se ha avanzado hasta aquí?

Más allá de que el proceso de clonación como tal existe en la naturaleza desde siempre, los seres humanos hemos intentado dominarlo a lo largo de los últimos dos siglos. Sentadas las bases de otros progresos científicos que hacen posible crear vida reproduciendo condiciones genéticas animales, Dolly nació el 5 de julio de 1996 en el prestigioso Instituto Roslin de Escocia.

Hijos y muerte

Dolly siempre vivió en el Instituto Roslin de Escocia, con tratamientos diarios y pruebas para comprobar constantemente su estado de salud.

De ella nacieron seis pequeñas ovejas crías en los años posteriores cuando fue cruzada con Welsh Mountain. En abril de 1998 nacía Bonnie, un año después los gemelos Sally y Rosie, y en el año 2000, la oveja Dolly tuvo trillizos: Lucy, Darcy y Cotton.

Quién la oveja Dolly

Su nacimiento supuso un hito porque se había intentado lograr un nacimiento de clonación en más de 250 oportunidades. Justamente, este cordero fue el intento 277 de obtener un animal plenamente funcional a partir de la clonación celular.

Pero, ¿cómo se logró?

Los investigadores utilizaron una célula de ubre de una oveja blanca de la raza Finn Dorset de seis años de edad. Acto seguido, inyectaron la célula en un óvulo no fecundado al que se le había eliminado el núcleo y, con pulsos eléctricos, lo fusionaron todo.

Fueron casi 150 días de crecimiento embrionario hasta su llegada al mundo, con 6,6 kilogramos de peso. Dolly había nacido.

Igualmente, después de Dolly como pionera en el mundo animal respecto a la clonación, han aparecido otros animales fruto de esta técnica científica que han vivido plenamente su vida, por lo que, para los investigadores que trabajaron con Dolly, su muerte no tendría nada que ver con ser un animal clonado.

¿Cómo la vida de la oveja Dolly?

En realidad, parecida a la de cualquier oveja del Instituto Roslin. Si bien las miradas estaban puestas sobre ella por obvias razones. Incluso se apareó y tuvo crías como las demás ovejas del lugar. Y no motivó cuidados especiales ni ningún tratamiento específico.

Mientras la expectativa de vida de las ovejas es de unos 11 o 12 años, Dolly vivió un poco menos. Se le practicó la eutanasia el día 14 de febrero de 2003, a la edad de seis años y medio, ya que sufría de artrosis. Los expertos habían detectado sus problemas de articulación en una de las patas traseras y, al aparecer un tumor maligno, decidieron que lo mejor era sacrificarla. Ahora bien, esta enfermedad es muy común y la padecen muchas ovejas criadas al aire libre. No fue algo particular de Dolly.

¿Por qué clonar una oveja?

Dolly fue parte de una investigación que tenía como objetivo evaluar la viabilidad de la producción de medicamentos en la leche materna de animales de granja. Los especialistas buscaban averiguar si podían transferir genes humanos a vacas y ovejas, estudiando los ejemplares que comparten una misma genética y cómo responden a los diversos tratamientos aplicados.

Al trabajar sobre animales genéticamente iguales, tienen la certeza de que el efecto de los tratamientos llevados a cabo en ellos está sujeto a la eficacia de las terapias y no a la genética concreta de cada espécimen.

De hecho, desde entonces han sido clonados miles de animales alrededor del mundo. No sólo ovejas sino también gatos, burros, cerdos, conejos, caballos, etc.

La técnica se ha ido perfeccionando, y ya no es tan costosa ni complicada. Por eso no seguimos las clonaciones con tanta atención. No obstante, un proceso completo de clonación puede costar cerca de 100.000 dólares. Gracias a estos esfuerzos, hoy contamos con tratamientos efectivos para patologías como las mitocondriales que se transmiten de la madre al bebé en su etapa de feto.

Considerando que 1 de cada 6.000 personas nace con mitocondrias defectuosas y que esta problemática puede derivar en otras graves como la distrofia muscular, es imprescindible que los científicos sigan investigando a partir de la clonación animal. Pero podemos estar seguros de que ningún otro animal clonado tendrá siquiera un pequeño porcentaje de la popularidad de Dolly.