El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, habla en este vídeo sobre la tibia respuesta de Pedro Sánchez a las entrevistas que José Luis Ábalos y Koldo García han concedido a este periódico. Unas entrevistas en las que han acusado a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, de gestionar «para Javier Hidalgo el rescate de Air Europa».

Y es que Pedro Sánchez se ha limitado a decir que no acepta «chantajes» y que, «en lo personal», José Luis Ábalos «era un gran desconocido» para él. Tras esta sorprendente reacción, Eduardo Inda se pregunta por qué Pedro Sánchez y Begoña Gómez no se han querellado contra Ábalos o Koldo: «Saben que lo que dicen es verdad, y saben que si ponen una querella, van a verse envueltos en problemas».

«¿Qué harían ustedes si alguien les dijera que son unos corruptos, que han cometido toda suerte de ilegalidades y que han perpetrado todo tipo de delitos? Si es mentira, harían lo normal, irse a un juzgado e interponer una querella por injurias y calumnias. Si es verdad, se estarían quietos, esperando a que la gente se olvide de ello», ha indicado el director de OKDIARIO, antes de cuestionar: «¿Han hecho lo primero Sánchez o Gómez? No, porque saben que es verdad».

«Si ponen una querella, van a verse envueltos en problemas porque Koldo García y José Luis Ábalos cantarán aún más La Traviata con la que nos están deleitando a toda España. Hoy lo máximo que ha dicho Sánchez es que no acepta amenazas ni chantajes, cuando lo normal es que si fuera todo mentira, denunciara», ha cuestionado.

Además, Eduardo Inda ha comentado con ironía el hecho de que Pedro Sánchez haya manifestado en la amable entrevista que le ha hecho Jordi Basté en RAC1 que «no conocía prácticamente a Ábalos y que sólo conocía su faceta profesional, no su lado personal».