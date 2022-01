El 11 de febrero llegará a los cines españoles una de las mejores películas estrenadas el pasado año en el suelo americano. Licorize pizza supone el regreso del cineasta Paul Thomas Anderson desde que en 2017 rodase El hilo invisible. Anderson siempre ha sido aclamado por la crítica y por sus compañeros de profesión, de tal modo que el propio Quentin Tarantino le tiene un profundo respeto y amistad. Ahora hemos podido saber por Bradley Copper que el director es el culpable de que no dejase de lado el campo de la actuación.

Copper tiene actualmente en la cartelera la última película de Guillermo del Toro, el remake noir El callejón de las almas perdidas y parece que poco a poco, con algunos proyectos ambiciosos, el intérprete tiende a ocupar en un futuro más veces la silla de director. Derivado de ello, parece que el intérprete le ha perdido el gusto a actuar, sobre todo después de salir del confinamiento. En una charla con el también actor Mahershala Ali para el medio Indiewire, comentó la ilusión que le hizo que el director de Pozos de ambición quisiese contar con él:

“La razón por la que no dejé de actuar es Paul Thomas Anderson. Cuando me llamó para que tal vez estuviera en su película, y lo digo en serio, pensé que hasta me valdría con sólo abrir una puerta en el filme, hubiera hecho literalmente cualquier cosa”, le comentaba Copper a Ali. El papel que interpreta en Licorize pizza es el de Jon Peters. Una figura reconocida en Estados Unidos que pasó de ser el peluquero de las estrellas a un relevante productor de cine.

Aunque su personaje no se mantenga durante demasiado tiempo en pantalla, el rol es intenso y da pie a que Copper se desenvuelva en su faceta más cómica. Aparte de ser la versión del cineasta más accesible desde su etapa de Boogie nights y Magnolia, la gran sorpresa del film la ha dado Alana Haim, quien tiene todas las papeletas para llevarse este año una nominación a Mejor Actriz por su papel. Cooper Hoffman, coprotagonista del film, es el hijo del fallecido y anteriormente actor fetiche de Anderson, Phillip Seymour Hoffman.