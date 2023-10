Gigi Hadid y Bradley Cooper, nueva pareja sorpresa

Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las noticias más sorprendentes de los últimos meses. Bradley Cooper y Gigi Hadid se ha convertido en la nueva pareja sorpresa de Hollywood. ¡Lo que lees! Hace tan solo unos días, la modelo y el actor se han dejado fotografiar en el coche tras pasar el fin de semana juntos.

Una fuerte cercana a la pareja ha hablado con uno de los medios de comunicación más reconocidos de Estados Unidos. De esta forma, ha confirmado que Bradley Cooper y Gigi Hadid se están «divirtiendo conociéndose». De ahí que hayan decidido disfrutar de un fin de semana de desconexión. Por si fuera poco, el informante aseguró lo siguiente: «Tienen bastantes cosas en común, por lo que es posible que veamos este amor».

Gigi Hadid and Bradley Cooper aren’t shying away from their romance anymore photographed in the same car, arriving back in NYC after a weekend away. https://t.co/EyozLQwJio

— TMZ (@TMZ) October 10, 2023