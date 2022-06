Bradley Cooper da detalles de su etapa más dura: “Era adicto a la cocaína”

El conocido actor Bradley Cooper, se ha sincerado sobre una de las épocas más complicadas de su vida en la que sus problemas de autoestima y su adicción a la cocaína marcaban su día a día. El estadounidense se abrió en una charla junto a sus amigos Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes, copresentadores del podcast SmartLess, que se puede encontrar en Amazon Music.

El intérprete de Shallow junto a la artista Lady Gaga, tras finalizar la grabación de a serie Alias, a comienzos de la década de los 2000, cayó en esta serie de problemas y vicios. “Estaba tan perdido y era adicto a la cocaína. Me corté el tendón de Aquiles justo después de que me despidieron/renuncié a Alias. No tenía autoestima”, relataba. Asimismo, el actor de 47 años reconoció que consiguió reconducir su vida tras el grabar la comedia, Resacón en Las Vegas: “Tuve la suerte de que eso sucediera cuando tenía 29 años. Pensé que lo logré cuando recibí un comercial de Wendy’s. En términos de ‘lo logré’, ahí fue cuando lo logré”.

