Lady Gaga, ¿podría participar en la secuela del ‘Joker’?

La artista y actriz estadounidense Lady Gaga podría aparecer en la secuela del Joker. Tal y como ha informado el medio Hollywood Reporter en exclusiva esta misma semana, los directivos de la película llevarían varias semanas de negociaciones con la estrella mundial para participar en la película.

Al parecer, el estudio Warner Bross está en plenas negociaciones con Lady Gaga para que protagonice la segunda parte de la película junto a Joaquin Phoenix, es decir la película musical Joker: Folie à Deux, según ha desvelado el medio The Hollywood Reporter.

Aunque todavía no se ha confirmado la noticia, son muchos los que han dado veracidad a esta información. Es más, incluso otros medios estadounidenses aseguran que la artista estaría a punto de firmar un pre contrato. Sin embargo Lady Gaga aún no se ha pronunciado.

Lady Gaga is in negotiations to star opposite Joaquin Phoenix in director Todd Phillips’ sequel to #Joker. Sources say the sequel is a musical: https://t.co/8ZNJxSx7c9 pic.twitter.com/OhNjzYry0H

— The Hollywood Reporter (@THR) June 14, 2022