Los hijos de Leonard Bernstein defienden la prótesis nasal de Bradley Cooper en ‘Maestro’

Hace algunos días pudimos ver el primer tráiler de Maestro, la gran propuesta de Netflix para los Oscar de 2024. Un biopic que narra fragmentos de la vida del célebre compositor Leonard Bernstein, al que da vida en el filme Bradley Cooper, quien además dirige este proyecto heredado del mismísimo Steven Spielberg. En general, el impacto de estas primeras imágenes ha sido positivo, con un clasicismo e imagen potentes que denotan un mimo especial en la historia, pero sin embargo hay otro aspecto que ha sido duramente criticado en las redes sociales: la prótesis nasal que luce su protagonista. Unas críticas que no han sentado nada bien a los tres hijos que tiene el músico.

El trío heredero emitió un comunicado en respuesta a las críticas de la nariz que Cooper muestra en el tráiler, las cuales argumentan que la elección podría verse como antisemita, siendo inapropiado que un actor que no es judío interprete a un personaje que sí que lo es. Ante esto, la familia ha lamentado las “tergiversaciones o malentendidos” sobre la apariencia del actor nominado al Oscar:

The family of Leonard Bernstein has released a statement defending Bradley Cooper after online backlash begun about Cooper’s appearance for Leonard Bernstein in ‘MAESTRO’. pic.twitter.com/rcM8IOWdx7

