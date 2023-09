‘The Marvels’: antes de aceptar el proyecto, Nia DaCosta se preguntó si unirse al UCM «destruiría su alma»

Como cualquier director que está comenzando una carrera en la industria, la cineasta Nia DaCosta se mostró bastante escéptica a la hora de unirse al Universo Cinematográfico de Marvel. La realizadora, estrenará el próximo noviembre The Marvels, la secuela espiritual de Capitana Marvel, pero en el proceso tuvo que pedir consejo a otros compañeros del gremio que habían trabajado ya en la casa de las ideas.

Así, antes de aceptar llevar a la gran pantalla el supergrupo liderado por la actriz Brie Larson, la realizadora de Candyman ha revelado en una reciente entrevista que antes de aceptar el proyecto le pidió consejo a tres directores: Chloé Zhao, James Gunn y Taika Waititi. La primera es la responsable de Eternals, el segundo (ahora productor ejecutivo en DC) fue el encargado de dirigir tres películas sobre Guardianes de la galaxia y por último, el neozelandés fue responsable de darle a Thor el lado cómico que todos conocemos hoy en día con Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder.

“¿Me van a matar y destruir mi alma?”, recordó haber preguntado a estos directores en una charla con Variety. DaCosta también le preguntó a sus compañeros si el producto ejecutivo Kevin Feige era un mal hombre, a lo que ellos contestaron que definitivamente no, que “simplemente era un buen tipo que era un nerd”.

Para Nia DaCosta, ‘The Marvels’ no es «su película»

DaCosta explicó que a pesar de haber dirigido The Marvels, la cinta seguí siendo “una producción de Kevin Feige, es su película”. Ella lo resumió así: “Creo que ustedes viven en esa realidad, pero traté de entrar sabiendo que algunos de ustedes pasarán a un segundo plano. Fue realmente genial jugar en este mundo y ser parte de la construcción de este gran mundo, pero me hizo querer construir más mi propio mundo”.

Hace poco, la directora habló también de la especie de “fatiga del mundo de los superhéroes” que existe en el mercado y que su The Marvels apostará por un enfoque único a diferencia de otras entregas del universo. “Es realmente loca y tonta y abre la puerta a mundos diferentes que no has visto en el UCM”, le explicó a la revista Total Film.

The Marvels está protagonizada por Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Parris. Llegará a los cines de todo el mundo el próximo 9 de noviembre.