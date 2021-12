Brie Larson ha compartido, a través de su cuenta de Instagram, el logotipo de Capitana Marvel 2. La secuela de la heroína más fuerte de Los Vengadores y protectora del universo, regresará a los cines después de aparecer en Endgame. Además de ella, en la cinta volverán a aparecer el coronel de Shield, Nick Furia y Monica Rambeau, la nueva superhéroe que nos presentó la serie de Wandavision. Esta, guardará una conexión muy especial con Carol Danvers, ya que su madre fue la mejor amiga de Carol Danvers.

En la imagen publicada, Brie Larson simplemente se limitó a escribir la fecha con el estreno de Capitana Marvel 2: “17-2-2023”. Antes de esta nueva cinta, titulada oficialmente The Marvels, deberán llegar otras tantas producciones como Doctor Strange y el multiverso de la locura, Thor: Love and thunder y Black Panther: Wakanda Forever. A nivel de fuerza, Danvers no estará sola, ya que Mónica Rambeau como la superheroina Spectrum y Kamala Khan siendo Ms Marvel, le acompañarán en esta nueva aventura. De hecho, el logotipo que se ve en la instantánea es una fusión de los logotipos de las tres heroínas.

En agosto, Brie Larson ya habló de cómo era estar dentro de las superproducciones de Marvel y cómo estaba yendo el rodaje de The Marvels: “Es bastante surrealista cuando estás haciendo películas como esta, son diferentes a cualquier otra cosa: Escenarios enormes, una gran cantidad de personas en el set, muchas cosas especializadas.

El tamaño de los escenarios de la producción son normalmente, más grandes de lo que podría parecer, una circunstancia que Larson compara con el parque de atracciones de Disneyland. “Estoy en sets que son más grandes de lo que puedes imaginar en este momento y es realmente especial, y es súper divertido y extraño”, apuntaba Es una experiencia realmente única”. Larson que, incidía en lo divertido que podía ser, comparándolo con el famoso parque temático de la compañía: “Soy una gran admiradora de Disneyland, así que para mí siento que puedo ir a mi propia Disneyland privada todos los días, porque están construyendo todos estos mundos locos que nadie más conoce, nadie más llega a ver”.