La directora de ‘The Marvels’ cree que hay fatiga del cine de superhéroes pero que su película es una alternativa

La industria parece haber recibido el mensaje que creíamos que jamás llegaría: la gente está cansada del cine de superhéroes. Hace algunos años todos y cada uno de los títulos de este género funcionaban bien en la taquilla internacional, pero último desastres como The Flash o Ant-Man y la Avispa: Quantumanía han sentado un precedente que pone en cierto riesgo el futuro de los universos de estas dos marcas del mundo del cómic en la pantalla grande. Un horizonte que queda muy lejano de propuestas tan exitosas como Vengadores: Endgame y que ya comienza a ser un tema de conversación recurrente entre los directores de cine. La última en hablar de ello ha sido Nia DaCosta. La responsable de The Marvels está convencida del cansancio de público, aunque tiene claro que su propuesta será “diferente”.

DaCosta es responsable como directora de dos títulos; Little Woods y el remake de Candyman. Ahora en pocos meses, estrena la cinta que funcionará como una secuela de Capitana Marvel, la historia que nos explicaba el origen como superheroína de la todopoderosa miembro de los Vengadores. En una entrevista reciente, Dacosta asegura que podría haber encontrado una fórmula cómica que transformaría las dudas de la comunidad en un fenómeno de éxito entre los fans.

“Creo que la fatiga de los superhéroes existe absolutamente. La mayor diferencia con las otras películas del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) hasta la fecha es que (The Marvels) es realmente loca y tonta. Los mundos a los que vamos en esta película son mundos diferentes a otros que has visto en la UCM. Mundos brillantes que no has visto antes”, le explicaba la cineasta a Total Film.

Una realidad admitida por la industria

DaCosta no es la única que ha sido sincera con la capacidad actual que el género tiene de atraer al público al cine. James Gunn, responsable de la trilogía de Guardianes de la galaxia y nuevo productor ejecutivo de DC, ya mostró su preocupación respecto al interés del espectador con una avalancha de títulos insustancial y advirtió a los estudios que la presencia de un superhéroe reconocible ya no es suficiente para garantizar su éxito en la cartelera.

Aunque la mayoría de responsables creativos también coinciden en que el principal problema tiene que ver con el tipo de historias que se cuentan y no tanto con la temática en sí misma. The Marvels llegará a los cines el próximo 10 de noviembre de 2023.